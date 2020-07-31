Статус «умного города» получил Копейск

В муниципалитете реализуют пилотный проект.

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Минстрой России и правительство Челябинской области подписали соглашение с Копейским городским округом о реализации пилотного проекта «Умный город», который призван решить проблемы безопасности и комфорта городской среды для ее жителей. В основе проекта лежит широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре.

Глава Копейска Андрей Фалейчик отметил, что город-спутник Челябинска готов к инновациям, и их будут активно внедрять.

«Для этого требуется перегрузка существующих систем (например, ЖКХ) и общественной инфраструктуры. Достичь такого можно благодаря интеллектуальным центрам городского управления: подобные центры предусматривают создание цифровой модели управления коммунальным хозяйством, автоматического мониторинга состояния жилого фонда, отслеживания дорожных работ и контроля состояния дорожного полотна. И это я перечислил только небольшую часть возможностей, которые нам дает участие в пилотном проекте», — поделился Андрей Фалейчик.

Отмечается, что «дорожная карта» реализации проекта «Умный город» в Копейске уже разработана. Она определяет зоны развития города до 2024 года и содержит комплекс мероприятий по цифровизации городского управления, сфер ЖКХ, культуры, туризма, образования и спорта, городского транспорта и других направлений.

Помимо Копейска, в проекте уже участвуют четыре других города Южного Урала: Челябинск, Магнитогорск, Снежинск и Сатка.

Проект «Умный город» реализуется в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».