Челябинск вошел в число «умных» городов России

Столица нашего региона обогнала Екатеринбург.

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Челябинск вошёл в рейтинг «умных» российских городов, на несколько баллов опередив Екатеринбург. Так, наибольший индекс набрали 15 городов-миллионников, в тройку лидеров вошли Москва, Казань и Санкт-Петербург. Челябинск расположился на 14 строчке рейтинга, набрав 21,05 балла, тогда как Екатеринбург «финишировал» 15-ым, набрав 17,35 балла.

В рейтинге IQ специалисты учитывали 47 показателей по 10 различным направлениям, среди которых городское управление, «умный» городской транспорт, инфраструктура сетей связи, экономическое состояние и инвестиционный климат и многое другое. При этом эксперты оценивали актуальность, доступность, простоту, гибкость, объективность и комплексность каждого показателя.

«Цель рейтинга — оценить и сопоставить города по уровню цифровой трансформации, определить основные направления, оказывающие наибольшее и наименьшее влияние на социально-экономическое состояние городских хозяйств, оценить эффективность внедрения цифровых и инженерных решений и определить приоритетные направления государственной поддержки»,— рассказали в Минстрое РФ.

Данный рейтинг составлен по итогам 2018 года, проводить его будут ежегодно, и, таким образом, можно будет увидеть, насколько меняется развитие городов и качество жизни людей от года к году.