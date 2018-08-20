/ К мастер-классу со стилистом готовятся участники проекта «Лица»

Это пятая встреча с работниками сферы телевидения вне студии.

Почти 3 недели остается до завершения голосования на лучшего участника проекта «Лица». У зрителей ОТВ уже была возможность проверить конкурсантов в деле. Например, Максим Ястребов провел прямую трансляцию «Саммита ЗОЖ» и появился в студии «Нашего утра». Юлия Макарова стала первой участницей проекта, приглашенной в эфир «Времени новостей». А вот Екатерине Назаровой выпал счастливый шанс проявить себя в микст-зоне на всех матчах Кубка Губернатора. Без отрыва от основной работы и участия в проекте конкурсанты «Лиц» занимаются с профессионалами.

Уже состоялись два мастер-класса по речи с Надеждой Зуевой, встреча с начальником отдела пресс-службы Челябинской Гордумы Ларисой Окуневой, мастер-класс от ведущих «Нашего утра» Павла Савченко и Анны Шамбадал. Завтра состоится занятие со стилистом: участникам проекта «Лица» объяснят, как должен выглядеть ведущий. Расскажут все тонкости, от прически до цвета рубашки. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы проекта.

Сейчас в голосовании на лучшего «народного» ведущего лидирует Юлия Макарова. Однако еще не поздно отдать голос за достойного на ваш взгляд участника проекта «Лица».

Можно также подарить шанс попасть на телевидение конкурсантам, которые по итогам открытого кастинга не прошли во второй тур. Им предложат работу в медиахолдинге ОТВ или «Восточный экспресс».

Голосование продолжается до вечера 7 сентября. А уже 8 числа, во время празднования Дня города, станет известно, кто окажется новым ведущим новостей и развлекательных программ на ОТВ и «Восточном экспрессе».

Спешите поддержать друзей и понравившихся конкурсантов, ведь именно от вас зависит их судьба.