/ Победители проекта «Лица» получили работу на ОТВ и «Восточном экспрессе»

Известны имена 10 участников, которые прошли «перезагрузку».

Сегодня, 8 сентября, жюри подвело итоги проекта «Лица». За звание победителя бился 21 финалист. Это те, кто прошел открытый кастинг. Полтора месяца участники активно знакомились с закулисьем телевидения: проходили мастер-классы от ведущих журналистов и редакторов медиахолдинга, делали пробные записи во всех студиях ОТВ и «Восточного экспресса».

Ребята полтора месяца занимались речью с педагогом, избавлялись от уральского говора, работали над речевыми недостатками. Многие участвовали в перевоплощении. Над сменой имиджа работали 7 стилистов и визажистов. Они приводили образ участника в соответствие требованиям эфира. Например, один сбрил бороду, другая поменяла цвет волос со светлого на темный. — рассказывают сайту «Первый областной» организаторы проекта.

Победительницей проекта стала Юлия Макарова. Участница будет ведущей вечерней программы «Время новостей» на ОТВ. Екатерина Назарова, успешно прошедшая пробы на ведущего микст-зоны во время матчей хоккейного клуба «Трактор» также в числе счастливчиков. Дмитрий Соловьянов дополнил десятку лидеров, он станет ведущем третьего сезона программы «Супер стар».

Петр Оликер станет лицом одной из информационно-развлекательных программ, а также вторым ведущим программы «Есть вопрос». Новости «Телефакта» представит Наталья Рысина. Ее кандидатура рассматривается на должность ведущей. Глеб Кабаков тоже не отставал от финалистов, он представит программу «Есть вопрос» на ОТВ. Максиму Ястребову жюри предлагает стать автором интернет-проектов на сайте «Первый областной», а Анастасие Васильевой — ведущей дневных выпусков программы «Время новостей». Программу происшествий организаторы конкурса готовы доверить Евгению Насырову, а Игорь Ковалев получит возможность вести информационно-развлекательную программу.

Напомним, что на сайте «Первый областной» проходило голосование за тех, кого уже выбрало жюри, и тех, кого спасали пользователи.

Приз зрительских симпатий завоевала Юлия Макарова, набрав 3716 лайков. А Варвара Нестеренко получает еще одну возможность стать участницей нового ближайшего кастинга. У нее 2944 голоса.

ОТВ и «Восточный экспресс» объявляет о новом сезоне проекта «Лица-2», который стартует зимой.