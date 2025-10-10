Стартовала регистрация на юбилейный X Парижский полумарафон

Продажи слотов открылись

В национальном центре «Россия» в Москве дали старт продаже слотов на десятый Парижский полумарафон. Регистрацию открыли в рамках Дней Челябинской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Юбилейный легкоатлетический пробег проведут в уральском Париже в Нагайбакском округе 30 и 31 мая 2026 года.

«Рад открыть старт регистрации на первый день уже десятого, юбилейного Парижского полумарафона. Он будет ярким. Это уже наш спортивный бренд. Многие спортсмены и любители знают о нем. Всех приглашаю к нам в регион на Парижский полумарафон», — заявил губернатор Алексей Текслер.

Маршрут — традиционный: центральные улица села с переходом на грунтовую дорогу. Спортивную программу тоже традиционно разделили на два соревновательных дня.

«Наш Парижский полумарафон — это единственный легкоатлетический пробег в России, который проходит в таком масштабе на сельской территории. Это была просто идея, потихоньку мы начинали. Я хотела рассказать о малочисленном народе нагайбаках», — отметила основатель Парижского полумарафона Светлана Мамедалина.





Она выразила огромную благодарность губернатору Алексею Текслеру за поддержку полумарафона. Благодаря этому удается развивать село Париж.

«Наш проект помогает менять инфраструктуру сельской территории. Мы преобразились до такого масштаба, что те, кто приезжали на первый Парижский полумарафон, приезжая сейчас, не узнают село, наш район», — сказала основатель полумарафона.

Она также отметила, что десятый старт доказывает: даже самая смелая идея, подкрепленная желанием и трудом, может стать реальностью.

Организаторами Парижского полумарафона являются министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Фонд поддержки спорта и региональная федерация легкой атлетики.