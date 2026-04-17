Челябинский троллейбус стал главным героем в кино

Группа «Синара» предоставила транспорт для съемок

Челябинский троллейбус «Синара-6254» занял центральное место в сюжете готовящегося фильма «Ледяная ария». Это проект Челябинского государственного института культуры, сообщает пресс-служба ФРП региона.

Центральным местом действия в фильме стал новый челябинский троллейбус. Компания «Синара» выделила для съемок полноценную единицу транспорта с водителем, что позволило снять ключевую сцену ленты.

Напомним, «Синара-6254» выпускается серийно на Челябинском заводе городского электрического транспорта (ЧЗГЭТ) и кроме Челябинска поставляется во многие города России. Производство троллейбусов в Челябинске организовано в рамках масштабной модернизации транспорта и транспортной инфраструктуры по инициативе губернатора Алексея Текслера.

Концессионное соглашение между правительством региона и холдингом СТМ подписано в 2021 году. Оно предусматривает не только обновление парка техники, но и модернизацию контактной сети (вводятся новые линии), в целом всей инфраструктуры транспорта. В 2026 году СТМ инвестирует почти 430 миллионов рублей в развитие городского электрического транспорта на Южном Урале.

А накануне в Магнитогорске начали тестировать новый электробус.