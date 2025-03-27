Стартовала регистрация на Тотальный диктант — 2025

В этом году он пройдет 5 апреля в 80 городах и 50 странах мира

В России и ряде других стран мира открылась регистрация на Тотальный диктант, который в 2025 году пройдет 5 апреля. Это значит, что уже сейчас любители русского языка, желающие проверить уровень своей грамотности, могут занять место на понравившейся площадке, сообщают организаторы мероприятия.

Жители Челябинска и Челябинской области могут зарегистрироваться на удобную площадку для прохождения Тотального диктанта — 2025 через личный кабинет на сайте totaldict.ru/chelyabinsk.

В этом году акция охватит более 900 населенных пунктов России и 80 городов в 50 странах мира, включая Китай, Индонезию, США и многие другие.

Как зарегистрироваться в Челябинске?

— Зайти на сайт totaldict.ru/chelyabinsk.

— Войти в личный кабинет (или создать новый).

— Выбрать площадку во вкладке «Диктант в Челябинске».

— Ввести данные и сохранить регистрацию.

В этом году челябинцы могут поучаствовать в нескольких форматах акции. Помимо традиционного Тотального диктанта и теста TruD для тех, у кого русский язык неродной, на пяти площадках города будет организован «Недиктант. Дети» — детский формат для школьников 1–7-х классов. Вместо диктанта ребят ждут увлекательные задания по русскому языку. Они пройдут на пяти площадках города.

Автором текста Тотального диктанта — 2025 стала Марина Москвина, известная писательница и сценарист. Ею созданы четыре части текста, которые продиктуют в разных часовых зонах 5 апреля на городских площадках и в рамках онлайн-марафона. В этом году трансляция пройдет с федеральной территории «Сириус», которая была выбрана столицей Тотального диктанта — 2025.