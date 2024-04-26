Челябинцы приняли участие в исторической акции «Диктант Победы»

В этом году она посвящена 80‑летию полного освобождения Ленинграда

Сегодня на площадке Штаба общественной поддержки прошла Международная историческая акция памяти «Диктант Победы». В ней приняли участие школьники, студенты, военные, депутаты, представители Росгвардии и участники СВО.



«В этом году задания диктанта были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам», — сообщают организаторы акции.

Диктант проводится в рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память». В прошлом году в нем приняли участие свыше 1 800 000 человек со всех регионов страны, и количество участников растет с каждым годом.

Первый заместитель председателя руководителя фракции «Единая Россия» в ЗСО Челябинской области Денис Моисеев отметил, что в регионе акция проводится под руководством секретаря регионального отделения партии Алексея Текслера, и подчеркнул важность этого события.





«Акция нужна для того, чтобы мы не забывали свою историю и никто ее не пытался переписать. Помнили подвиг тех, кто ценой жизни отстоял нашу свободу», — отметил Денис Моисеев.

Ветеран СВО Сергей Бормотов с позывным «Танцор» также не остался равнодушен к диктанту.





«Темы, которые сегодня затрагиваются, меня как человека, принимавшего участие в военных действиях, берут за душу. К моему великому сожалению, мне пришлось видеть гибель и мучения невиновных людей. Я считаю большой трагедией то, что происходило в блокадном Ленинграде», — говорит Сергей Бормотов.

Такие мероприятия очень важны для сохранения исторической памяти у человека, добавляет Сергей.

Также всем участникам мероприятия предлагалось написать письмо на фронт участникам СВО. По словам Сергея, для ребят, находящихся по ту сторону ленточки, необычайно важно получать такие письма поддержки с Родины.

«Эти письма очень дороги ребятам. Когда мы их читаем, больше одного письма подряд прочесть не можем. Здоровые мужики сидят и плачут. Письма читают по очереди. Их носят с собой, „под сердцем“», — рассказывает Сергей.