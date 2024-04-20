Челябинцы приняли участие в Тотальном диктанте

На одной из новых площадок диктант провела Ирина Текслер

Сегодня, 20 апреля, челябинцы приняли участие в Тотальном диктанте. Одним из голосов диктанта на новой площадке стала основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер. Журналист информагентства собрала впечатления от мероприятия у участников.

В этом году для желающих проверить свою грамотность впервые открылась площадка в микрорайоне «Твоя Привилегия». Диктант здесь написали в ИТ-лицее.

«Это праздник русского языка, мне кажется поэтому он такой популярный и столько людей хотят принять в нем участие. Большая гордость, участвовать в таком значимом движении, когда от полярной станции до космоса, сегодня, все вместе с нами пишут этот замечательный текст. Это прекрасно, когда великий и могучий русский язык объединяет всех нас»,— поприветствовала участников Ирина Текслер.

Автор текста этого года Анна Матвеева со своим произведением «Дорогой дневник».







Отметим, что в нашем регионе участникам предлагалось написать вторую часть «Таинственные тетради».

«Я читала диктант на площадке IT- лицея и уверена, что это станет доброй традицией. Лицей будет открывать свои двери для тотального диктанта. Кроме того мы знакомимся с творчеством наших современных российских писателей»,— отметила Ирина Текслер.

Челябинка Мария рассказала, что пишет диктант впервые, но это станет для нее доброй традицией.

«С удовольствием будем принимать участие и в следующие годы и совершенствовать свои здания в русском языке»,— сказала она.

Напомним, для проведения Тотального диктанта в Челябинске было организовано 1700 мест на 26 площадках.







Оценки будут опубликованы 24 апреля на официальном сайте диктанта.