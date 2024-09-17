На «Тотальном диктанте» челябинцы напишут текст Марины Москвиной

Российская писательница станет автором произведения для проверки грамотности

Стал известен автор «Тотального диктанта — 2025». Расставлять запятые, правильно употреблять чередующиеся гласные в корнях и вспоминать словарные слова челябинцы будут на тексте современной писательницы Марины Москвиной. Об этом сообщили организаторы проекта.

Авторами диктанта становятся в основном номинанты национальных литературных премий. Также организаторы диктанта советуются с филологами, участниками диктанта и координаторами в разных городах. Марина Москвина, например, финалист премии «Ясная Поляна», лауреат Международного Почетного диплома Андерсена.

«Каждый автор „Тотального диктанта“ — это яркий представитель современного литературного движения. До момента, когда мы знакомим поклонников акции с автором, мы уже несколько месяцев активно работаем с ним (или с ней). Это непубличная работа, но очень важная: получить согласие автора, познакомить с графиком акции и соотнести его с жизнью писателя, запланировать совместные мероприятия и получить первый вариант текста», — поделился директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

Сама автор отметила, что общероссийский диктант — грандиозный проект и для того, кто собрался стать его автором, это на редкость волнующее испытание.

Следующий «Тотальный диктант» пройдет 5 апреля 2025 года. Челябинск присоединится к акции в 14-й раз. Напомним, в 2024 году диктант написали взрослые и юные челябинцы, а также иностранцы, изучающие русский язык. Провели акцию не только в школах и библиотеках, но и в музеях, театре, на стадионе и в термах.