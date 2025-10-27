Стартовала премия «Служение», которая отметит лучшие муниципальные проекты

В третьем сезоне расширен список номинаций и усилено народное голосование

Объявлен старт приема заявок на третью Всероссийскую муниципальную премию «Служение». Учрежденная по поручению президента России Владимира Путина, она призвана отметить ежедневный труд работников местного самоуправления и лучшие практики территорий, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на оргкомитет.

В этом году число номинаций увеличилось до десяти. Появились две новые категории: отдельно будут отмечаться проекты участников специальной военной операции, вернувшихся в муниципалитеты, а также системные инициативы по подготовке кадров и наставничеству.

В оргкомитете ждут заявок и отмечают, что число участников с каждым годом увеличивается кратно.

Особенностью нового сезона станет усиление роли народного голосования, которое в этом году пройдет на портале «Госуслуги» и продлится целых четыре недели. Это даст участникам больше времени на продвижение своих проектов, а жителям — возможность внимательно с ними ознакомиться.

Челябинская область уже имеет успешный опыт участия в премии. В прошлом году от региона было подано 360 заявок, а проект «Муниципальный ресурсный центр „Ресурсный центр медиации“» вошел в топ‑100 номинантов. Центр помогает семьям, в том числе участников СВО, подросткам из группы риска и решает межэтнические конфликты.

«Мы изучили и переняли опыт других регионов. Помимо подарков и грамот, команда получила возможность обучиться в мастерской управления „Сенеж“», — поделилась директор Центра Ольга Меркасимова.

Подать заявку на премию можно с 22 октября 2025 года на официальном сайте премияслужение.рф. Церемония награждения лауреатов состоится в апреле 2026 года.

Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента РФ.