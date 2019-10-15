Стартовал третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России»

Проект поддерживает также и губернатор Алексей Текслер, а участие в нем бесплатное.

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Стартовал третий сезон открытого конкурса управленцев «Лидеры России». Это возможность проявить себя, показать свои знания и навыки. Целью конкурса является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Организаторы отмечают, что участие в конкурсе бесплатное.

Специализация отраслей конкурса: наука, здравоохранение, финансы и технологии. 300 суперфиналистов получат гранты в размере 1 миллиона рублей. Также их ждет один год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний, выдающихся государственных деятелей, руководителей регионов страны. И победители конкурса смогут присоединиться к курсу, разработанному специально для подготовки высшего кадрового резерва страны.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оказал поддержку конкурсу и призвал всех южноуральцев в нем участвовать. Он отметил, что это отличная возможность каждому проявить себя. А также обрести новые связи и убедиться в своих возможностях.

«Я приглашаю всех принять участие в очередном конкурсе «Лидеры России». Мы продолжаем формировать команду Челябинской области, и этот проект помогает сформировать нам кадровый резерв. И мы будем дальше очень активно обращать внимание на людей, участвующих в этом конкурсе», — отметил Алексей Текслер.

Помимо этого, губернатор поделился тем, что уже трое южноуральцев, прошедших предыдущий сезон конкурса «Лидеры России» вошли в команду Челябинской области. Это и начальники управления, и заместитель регионального министерства, и руководство подведомственной организации администрации региона.

На конкурсе будут проверяться все компетенции, присущие настоящему лидеру. И как отмечают организаторы конкурса, абсолютно не имеет значения, в какой сфере вы работаете. Чтобы стать участником конкурса «Лидеры России» достаточно быть управленцем не старше 55 лет и иметь опыт руководства: для участников до 35 лет — два года управленческого опыта. Для участников старше 35 лет — не менее пяти лет.

Всего конкурс будет длиться до апреля 2020 года. Регистрация уже началась, она продлится до 27 октября 2019. Для этого нужно будет описать свой лидерский опыт в специальной анкете, доступной на сайте конкурса. После завершения регистрации, до декабря 2019 года будет проходить дистанционный отбор в режиме онлайн. С января по март уже сотни сильнейших управленцев соберутся в федеральных округах. Суперфинал состоится в марте-апреле 2020 года.