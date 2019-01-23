Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.55 +0.19 75.55 0
Челябинск
сейчас
 
-22 °C
завтра
 
-24 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Отечественные кондитерские онлайн-магазины откроют в КНР

Отечественные кондитерские онлайн-магазины откроют в КНР

Российские сладости покоряют Китай.
сегодня в 20:14
  |  Общество

Кондитерские изделия из России скоро будут продавать на китайских интернет-сайтах. Речь идет о крупнейших торговых площадках, к примеру, ресурсе Alibaba. Проект может быть реализован уже в 2019 году, сообщает газета «Известия».

К 2024 году Россия намерена вдвое увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет пищевой и перерабатывающей промышленности. Торговля сладостями может стать одним из основных направлений, считают специалисты министерства.

В настоящее время российские кондитерские изделия сегодня уже экспортируются в Поднебесную. Они пользуются большим спросом среди жителей страны. В 2017 году, по данным Минсельхоза, общий объем продаж составил $ 122,3 миллионов. В пресс-службе министерства подчеркнули, что использование популярных площадок в интернете позволит значительно поднять продажи.

Сладости являются товарами агропромышленного комплекса с высокой добавленной стоимостью, пояснили в Минсельхозе. Кроме того, по словам представителей Российского экспортного центра, доля онлайн-продаж в сфере розничной торговли Китая составляет свыше 20%, в то время как в РФ она не превышает 5%.

Общество
Путеводитель на китайском и английском языках выпустили на Южном Урале
27.12.2018
Путеводитель на китайском и английском языках выпустили на Южном Урале
Общество
Челябинский робот Ваня поможет китайским студентам выучить русский язык
18.12.2018
Челябинский робот Ваня поможет китайским студентам выучить русский язык
Общество
Рейс из Челябинска в Китай приостановила авиакомпания «ИрАэро»
08.12.2018
Рейс из Челябинска в Китай приостановила авиакомпания «ИрАэро»
Общество
В Челябинске стартовал IV Российско-Китайский деловой форум
04.12.2018
В Челябинске стартовал IV Российско-Китайский деловой форум
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
Капитан «Металлурга» рассказал о предложении продолжить карьеру в НХЛ
сегодня в 21:06
Капитан «Металлурга» рассказал о предложении продолжить карьеру в НХЛ
Общество
Отечественные кондитерские онлайн-магазины откроют в КНР
сегодня в 20:14
Отечественные кондитерские онлайн-магазины откроют в КНР
Наука
Ученые рассказали, как ГМО-продукты влияют на организм человека
сегодня в 19:06
Ученые рассказали, как ГМО-продукты влияют на организм человека
Общество
Пассажиропоток аэропорта в Челябинске вырос почти на 10%
сегодня в 17:57
Пассажиропоток аэропорта в Челябинске вырос почти на 10%
Происшествия
Житель Магнитогорска угнал автомобиль у знакомого, пока тот спал
  
сегодня в 17:42
Житель Магнитогорска угнал автомобиль у знакомого, пока тот спал
Происшествия
Страшная авария в Брединском районе унесла жизнь двух человек
сегодня в 17:17
Страшная авария в Брединском районе унесла жизнь двух человек
Происшествия
Уроженка Челябинска избила таксиста в Москве и угнала его авто. ВИДЕО
  
сегодня в 16:27
Уроженка Челябинска избила таксиста в Москве и угнала его авто. ВИДЕО
Хоккей
Генеральный менеджер «Коламбуса»: «Мы будем делать все от себя зависящее, чтобы Панарин и Бобровский захотели остаться»
сегодня в 16:04
Генеральный менеджер «Коламбуса»: «Мы будем делать все от себя зависящее, чтобы Панарин и Бобровский захотели остаться»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6