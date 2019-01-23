/ Отечественные кондитерские онлайн-магазины откроют в КНР

Российские сладости покоряют Китай.

Кондитерские изделия из России скоро будут продавать на китайских интернет-сайтах. Речь идет о крупнейших торговых площадках, к примеру, ресурсе Alibaba. Проект может быть реализован уже в 2019 году, сообщает газета «Известия».

К 2024 году Россия намерена вдвое увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет пищевой и перерабатывающей промышленности. Торговля сладостями может стать одним из основных направлений, считают специалисты министерства.

В настоящее время российские кондитерские изделия сегодня уже экспортируются в Поднебесную. Они пользуются большим спросом среди жителей страны. В 2017 году, по данным Минсельхоза, общий объем продаж составил $ 122,3 миллионов. В пресс-службе министерства подчеркнули, что использование популярных площадок в интернете позволит значительно поднять продажи.

Сладости являются товарами агропромышленного комплекса с высокой добавленной стоимостью, пояснили в Минсельхозе. Кроме того, по словам представителей Российского экспортного центра, доля онлайн-продаж в сфере розничной торговли Китая составляет свыше 20%, в то время как в РФ она не превышает 5%.