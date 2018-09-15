/ Стартовал проект самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья «Работаем вместе»

Эксперты в прямом эфире расскажут о трудовой занятости инвалидов.

В пресс-центре ОТВ состоится конференция, где специалисты расскажут о реализации пилотного проекта трудовой занятости людей с ограниченными физическими возможностями. Стартовала программа 30 августа. Ее авторы и исполнители уже готовы подвести первые итоги и рассказать о планах.

Во время прямой трансляции эксперты расскажут о проблемах, с которыми сталкиваются инвалиды при трудоустройстве. Ведь это отдельная категория граждан. Большинство из них очень талантливые. Специалисты расскажут, какие способы самореализации сегодня им предлагают в рамках проекта «Работаем вместе». Предполагается, что это не только помощь в трудоустройстве, но и переобучение. — комментируют организаторы прямой трансляции.

В числе экспертов выступят директор ОКУ Центр занятости населения Челябинска Александр Шегуров, инспектор отдела ОКУ ЦЗН по Ленинскому району Анастасия Лебедева, консультант отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Главного управления по труду и занятости населения Надежда Легких, гости с ограниченными физическими возможностями Алексей Сомов, Наталья Косоротова, Ирина Малыгина. начало онлайн-трансляции 18 сентября в 11:00. Пишите свои вопросы, а мы зададим их экспертам в прямом эфире.