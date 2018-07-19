/ Программа для активной жизни на пенсии третий год действует в Челябинской области

Пожилых южноуральцев зовут заняться спортом или посвятить себя творчеству.

Современные пенсионеры ощущают потребность в общении и активности. Это тенденция нашего времени, и, следуя ей, в Челябинской области запустили проект «Старшее поколение». Он позволяет улучшить качество жизни пожилых людей.

Федеральный проект привел в регион губернатор Борис Дубровский. Произошло это 2 года назад. По мнению губернатора, программа создает условия для активного долголетия, позволяет пенсионерам пользоваться медицинскими услугами, осваивать компьютер и получать другие знания.

Нужно, чтобы пенсионеры не были брошены. Чтобы человек, который еще вчера был активным с точки зрения работы в трудовом коллективе, просыпаясь без необходимости идти на работу, чувствовал потребность общения вне своего дома и квартиры. Постоянные программы, которые предлагают участникам проекта «Старшее поколение», компьютерная грамотность или домашняя экономика. Могут предложить внеплановую диспансеризацию. Существует неспециализированная помощь по линии министерства культуры — разные кружки. Также есть льготные секции по плаванью и общефизическим упражнениям. Еще мы формируем штаб серебряных волонтеров. — рассказал сайту «Первый областной» сенатор Олег Цепкин.

Небольшие итоги двухлетней работы проекта он подвел сегодня на пресс-конференции, организованной в медиахолдинге ОТВ. Олег Цепкин сообщил, что при создании в регионе проекта во многом ориентировался на своего пожилого отца, его потребности и интересы. Теперь Челябинской области предстоит новая работа: необходимо перенять опыт 7 регионов, где в «пилотном» режиме действует программа «индивидуальности». На каждого пенсионера составляется своя программа с необходимыми только ему лечебными процедурами, занятиями физкультурой и творчеством. На Южном Урале сейчас недостаточно специалистов, которые могли бы охватить все эти сферы. Идет активная работа над восполнением опытного состава.