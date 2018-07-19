/ Повышение пенсии на 7% заложили в федеральный бюджет

Ежемесячная прибавка ждет всех пенсионеров.

Повышение пенсии на 7% ждет каждого жителя России в 2019 году. Госдума проконтролировала, чтобы это учли при закладывании федерального бюджета. Ежемесячно пенсионерам будут доплачивать тысячу рублей, что в среднегодовом исчислении равняется 12 тысячам.

С 1 апреля каждого года страховая пенсия увеличивается с учетом всех доходов, полученных Пенсионным фондом. Все накопленное в ПФР отдадут двумя этапами пенсионерам в 2019 году, тем самым повысив пенсию на 7%. — сообщает ТАСС.

Добавим, что основной источник повышения пенсии — фонд оплаты труда. Если все останется так, как есть, без изменения пенсионного законодательства, существенного увеличения пенсий, тем более ежегодного, добиться не получится.