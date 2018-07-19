Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.9 +0.46 73.13 -0.11
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Повышение пенсии на 7% заложили в федеральный бюджет

Повышение пенсии на 7% заложили в федеральный бюджет

Ежемесячная прибавка ждет всех пенсионеров.
сегодня в 18:35
  |  Общество

Повышение пенсии на 7% ждет каждого жителя России в 2019 году. Госдума проконтролировала, чтобы это учли при закладывании федерального бюджета. Ежемесячно пенсионерам будут доплачивать тысячу рублей, что в среднегодовом исчислении равняется 12 тысячам.

С 1 апреля каждого года страховая пенсия увеличивается с учетом всех доходов, полученных Пенсионным фондом. Все накопленное в ПФР отдадут двумя этапами пенсионерам в 2019 году, тем самым повысив пенсию на 7%. — сообщает ТАСС.

Добавим, что основной источник повышения пенсии — фонд оплаты труда. Если все останется так, как есть, без изменения пенсионного законодательства, существенного увеличения пенсий, тем более ежегодного, добиться не получится.

Общество
Программа для активной жизни на пенсии третий год действует в Челябинской области
сегодня в 18:21
Программа для активной жизни на пенсии третий год действует в Челябинской области
Общество
Госдума продлила обсуждение законопроекта об изменении пенсионного возраста
сегодня в 16:09
Госдума продлила обсуждение законопроекта об изменении пенсионного возраста
Общество
50% россиян в первые годы на пенсии предпочитают работать
17.07.2018
50% россиян в первые годы на пенсии предпочитают работать
Общество
Индексация пенсий в 2 раза превысит уровень инфляции
16.07.2018
Индексация пенсий в 2 раза превысит уровень инфляции
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Мужчина несколько часов провел в затонувшем авто в дамбе хвостохранилища на Южном Урале
сегодня в 19:53
Мужчина несколько часов провел в затонувшем авто в дамбе хвостохранилища на Южном Урале
Происшествия
14-летний ребенок-инвалид с эпилепсией пропал в Челябинской области
сегодня в 19:12
14-летний ребенок-инвалид с эпилепсией пропал в Челябинской области
Общество
Повышение пенсии на 7% заложили в федеральный бюджет
сегодня в 18:35
Повышение пенсии на 7% заложили в федеральный бюджет
Общество
Металлурги высадили рощу на месте отработанного карьера на Южном Урале
  
сегодня в 18:27
Металлурги высадили рощу на месте отработанного карьера на Южном Урале
Общество
Программа для активной жизни на пенсии третий год действует в Челябинской области
сегодня в 18:21
Программа для активной жизни на пенсии третий год действует в Челябинской области
Происшествия
У челябинского педагога на отдыхе в Италии случился инсульт
сегодня в 18:19
У челябинского педагога на отдыхе в Италии случился инсульт
Общество
Исправительный центр Челябинска готов освободить первого алиментщика
сегодня в 18:15
Исправительный центр Челябинска готов освободить первого алиментщика
Происшествия
Пятилетний мальчик и женщина погибли в автомобиле, упавшем в водоем
сегодня в 17:20
Пятилетний мальчик и женщина погибли в автомобиле, упавшем в водоем
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6