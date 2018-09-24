/ Отечественное ПО внедряют в южноуральских министерствах и управлениях

Освоить российские разработки планируют в течение 2 лет.

Все ведомства Челябинской области должны перейти на отечественное программное обеспечение в сфере геоинформационных технологий. Такое распоряжение поступило год назад от президента Владимира Путина. Чтобы перевести все органы исполнительной власти на отечественное ПО, нужно время до 2020 года. Срок обозначен в региональном плане перехода. Уже проведен предварительный анализ и мониторинг использования ПО. По нему, многие ведомства уже используют собственные разработки или отечественные программы.

Из 26 органов исполнительной власти только Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области использует не отечественное ПО геоинформационных систем (ГИС MapInfo, ГИС ArcGIS) в качестве вспомогательного инструмента, прорабатывается вопрос об их замене на отечественные аналоги. Из 43 органов местного самоуправления только Челябинск (Комитет Архитектуры) использует ArcGIS, в этом году будет проведена замена на отечественный программный продукт (СиСофт). — доложил министр информационных технологий и связи Александр Козлов.

Доклад прозвучал во время заседания правительства Челябинской области. Руководил им вице-губернатор Евгений Редин. Глава региона Борис Дубровский сейчас находится в Японии, где в течение нескольких дней будет налаживать бизнес-контакты.