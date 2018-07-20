/ Новый митинг против изменения пенсионного возраста не собрал людей

Только 150 человек решили прийти к ЛА «Трактор».

Очередной митинг несогласных с изменениями пенсионного законодательства прошел в Челябинске. Организаторы назвали его «За права человека». Всех челябинцев звали на площадку возле ледовой арены «Трактор». Организаторы митинга утверждали, что придет не меньше 2 тысяч человек.

Однако этот марш несогласных оказался самым непосещаемым из прошедших. По подсчетам, всего 150 человек решили выступить против повышения пенсионного возраста, НДС, уплотнительной застройки, роста цен на бензин и другого.

Добавим, что митинг, как и предыдущие, был согласован мэрией.