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/ Сельские поселения получили призыв укрепить связи Челябинской области

Сельские поселения получили призыв укрепить связи Челябинской области

В Еткуле проходит Съезд муниципальных образований.
сегодня в 11:43
  |  Общество

Представители Палаты сельских поселений собрались сегодня, 29 июня, в Кременкуле. Им предстоит обсудить большое количество вопросов, связанных со взаимодействием поселений, их развитием. Настроение рабочему дню задал Борис Дубровский, выступивший на открытии Съезда сельских поселений.

Обращаясь к участникам, он отметил, что 240 сельских поселений — «живая ткань, которая связывает всю область». По мнению главы региона, связь должна быть крепче, и для этого нужно развивать все коммуникации.

Область последовательно решает инфраструктурные задачи. В 2018 году общая сумма расходов на инфраструктурное и экономическое развитие региона увеличена на 30%. Более чем на 4 миллиарда рублей увеличен дорожный фонд Челябинской области. Значительные средства выделяются на благоустройство. Мы усиливаем локальные вещи — решение точечных вопросов местного значения. На это направлен проект «Реальные дела», который реализуется с 2014 года. Только в рамках проекта «Реальные дела» в муниципалитеты направлено более 2,5 миллиарда рублей. — сказал Борис Дубровский.

Неравенство между городами и селами также сглаживается посредством развития Интернета. Для многих доступ к Сети — производственная необходимость, и скоро она будет обеспечена.

Не обошел стороной губернатор и тему экологии, правильного отношения к среде обитания. Борис Дубровский пояснил, что пришла пора избавляться от стихийных свалок. Сегодня сделать это легко: достаточно найти общий язык с новыми операторами ТБО.

Борис Дубровский напомнит, что в муниципальные образования уходит 70% областного бюджета, и поэтому сельские поселения обязательно будут развиваться.

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