Старейший из районов Челябинска отмечает 85-летний юбилей

Глава Ленинского района поздравил жителей с этим праздником.

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Сегодня, 3 ноября, свой 85-летний юбилей отмечает старейший из ныне существующих районов Челябинска — Ленинский. Он был образован в 1935 году, а в настоящее время является третьим по численности населения и по площади районом города.

С этой крупной датой жителей поздравил глава района Александр Орёл. Он отметил, что в 21 веке Ленинский только наращивает темпы своего преобразования.

«Современные предприятия и высокотехнологичные производства, новые жилые микрорайоны и отремонтированные дороги, реконструированные дворы и благоустроенные скверы — всё это придает новый опыт нашему трудовому району. Позволяет создать комфортную среду не только для работы, но и для жизни», — отметил Александр Орёл.

Глава Ленинского района также отметил, что реконструируемые в настоящее время парк Плодушка и набережная озера Смолино станут не только украшением района, но и всего Челябинска.

«Но главная ценность Ленинского — люди. Те, кто своими руками создавали промышленную славу нашего района, а сегодня стараются сделать его производственным, культурным и спортивным центром Челябинска», — добавил Александр Орёл.

Поэтому он поздравил жителей района с 85-летием. Александр Орёл пожелал здоровья и благополучия всем жителям, а также стабильности и процветания предприятиям.

Отметим, что площадь Ленинского района составляет 75 тысяч квадратных метров, а численность населения, по состоянию на 2019 год, — чуть более 191 тысячи человек.