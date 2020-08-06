Целый квартал Ленинского района Челябинска попадёт под реновацию

Распоряжение о размещении торгов появилось на сайте мэрии.

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Под реновацию попадёт целый квартал в Челябинске. Капитальная перестройка ждёт 22 дома в Ленинском районе города и коснётся квадрата «Обуховская — Уральская — Туркменская — Копейское шоссе». Такие данные следуют из распоряжения администрации областной столицы от 4 августа.



Документы опубликован на официальном сайте мэрии. По ним под снос пойдут 22 дома, 4 из них являются ветхоаварийными. На данный момент готовятся бумаги для размещения аукциона.

«Продать на аукционе право заключить договор о развитии застроенной территории площадью 10,9296 га в границах: Копейское шоссе, северные границы земельных участков автостоянок по Копейскому шоссе, северная и восточная границы земельного участка по Копейскому шоссе, 2-б, ул. Туркменская, южная и западная границы земельного участка по ул. Уральской, 1, ул. Уральская, ул. Обуховская, северная и восточная границы земельного участка зданий по Копейскому шоссе, 32, 32-а, исключая земельные участки трансформаторных подстанций ТП-1К и ТП-2К, зданий по Копейскому шоссе, 16-а, 24-а, ул. Уральская, 11-а, индивидуальных гаражей, хозяйственных построек и других нежилых сооружений, в Ленинском районе города Челябинска»,— гласит документ.

Согласно данным из документов, новый владелец участка должен будет за свой счёт расселить квартал, снести старые дома и приступить к строительству. Проведение аукциона, начальная стоимость которого не указана, возложено на комитет по управлению имуществом и земельным отношениям. Контролирует исполнение распоряжения замглавы по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.