Больные направо, здоровые налево: детскую больницу открыли в Ленинском районе после большого ремонта

Медицина в Челябинске становится доступнее и комфортнее.

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Ветхое здание, узкие коридоры, большие очереди, отсутствие оборудования — все это осталось в прошлом. Долгие годы детская поликлиника обходилась без ремонта и располагалась в старом здании, сегодня учреждение стало отвечать всем современным требованиям врачей и пациентов.

«Сейчас здесь все сделали для детей, есть даже места где им можно отдохнуть и поиграть», — делится впечатлениями житель Челябинска Владислав Волков.

Реконструкция поликлиники шла с 2017 года, в здании заменили системы вентиляции, отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, установили автоматическую систему предупреждения о пожаре и систему видеонаблюдения.

«Мы на 3,5 миллиарда увеличили расходы бюджета по статье „Здравоохранение“ — это как раз ремонты и приобретение оборудования, прежде всего для первичного звена — это поликлиники, центральные районные больницы и ФАПы. В каждом районе должны быть учреждения, куда люди могут обратиться за медицинской помощью и получить ее, в том числе и от узких специалистов», — говорит первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

На обновление поликлиники направили средства не только областного бюджета, но и деньги от федеральной программы по развитию детского здравоохранения. Приобретен обширный ряд необходимого оборудования, в его числе: автоматические приборы для офтальмологического кабинета, ультразвуковой сканер, электрокардиограф. Впечатляющим оборудованием является ЛОР-комбайн для проведения различных манипуляций и диагностики.

«Безусловным плюсом является система организации медицинской помощи: разделение потоков здоровых и больных детей, прекрасно сделана навигация, чтобы пациенты не пересекались», — рассказывает министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Условия пребывания для детей и их родителей стали комфортными: в зоне ожидания мягкая мебель, обустроена комната для кормления грудничков и молочная кухня, доступны отдельные туалетные комнаты для детей и взрослых.

Медицинский персонал обеспечен мебелью и компьютерной техникой, в числе оснащения и картридеры для страховых полисов нового образца, которые облегчают и делают быстрее работу регистраторов.