Стало известно, в каком районе Челябинска на домах появятся огромные граффити

В рамках фестиваля «Культурный код» на фасадах домов будут созданы муралы.

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В Челябинске прошло первое организационное собрание по проведению фестиваля «Культурный код». В его рамках рассмотрели вопросы размещения муралов (огромных рисунков) на фасадах жилых домов в городе.

«Предварительно выбрали фасады 10 домов в Академ Риверсайд. Сейчас предстоит огромная работа по согласованию фасадов и подготовки домов к росписи. В регион приедут художники со всего мира, большинство из стран Европы и СНГ, также для реализации проекта будут привлечены и местные художники. Отбирать местных художников будет "Ассоциация художников Граффити Россия"», — сообщают организаторы фестиваля.

Напомним, что голосование на место проведения фестиваля современного искусства «Культурный код» проходило в феврале. Жители регионов, участвующих в соревновании, отдавали свой голос в социальных сетях. По результатам конкурса у Челябинской области было более 140 тысяч голосов. После проверки, регион признали победителем, тем самым определив место проведения фестиваля.