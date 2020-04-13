Челябинская «Девушка с караваем» надела медицинскую маску

Художники обновили скандальное граффити.

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У знаменитого граффити «Девушка с караваем», которое находится на фасаде дома по улице Труда в Челябинске, появился новый элемент. 13 апреля жители города заметили возле рисунка автокран. Многие подумали, что, наконец, граффити обновляют после того, как его закрасили серой краской.

Но все оказалось куда проще. Девушке «надели» медицинскую маску. Таким образом художники привлекают внимание тех, кто не находится на самоизоляции.

«Мы решили нарисовать знаменитой девушке с караваем маску, чтобы привлечь дополнительное внимание всех людей, которые продолжают гулять в парках и ездить на шашлыки. Нужно соблюдать все методы гигиены, мыть руки, надевать маску и остаться дома пока нерабочие дни и карантин не закончатся», — написали художники «Граффити Россия».

Также они отметили, что картина будет полностью восстановлена летом. Именно тогда «Девушка с караваем», как и весь мир, снимет маску.

Напомним, скандал с граффити произошел в ноябре прошлого года. Яркий и красочный рисунок появился на фасаде дома, где долгое время висел рекламный баннер. Но «Девушка с караваем» недолго радовала всех местных жителей. В одну из ночей ее закрасили серой краской. И сделала это местная рекламная фирма, баннер которой и висел на фасаде дома по улице Труда. Граффитистам пришлось отмывать граффити, в чем им помогла местная жительница, полностью оплатившая услуги клининга. Но восстановление картины все же требуется.

Также стоит упомянуть о том, что Дмитрий Кольцо — один из художников, писавших эту работу, в конце марта вернулся из Казахстана и уже отбыл обязательный 14-дневный карантин. Также у него были взяты анализы на коронавирус, который не подтвердился. Он продолжает соблюдать режим самоизоляции и просит всех оставаться дома.