В Челябинской области погасили долгов по зарплате на 48 миллионов рублей

Более 11 из них — по предприятиям, проходящим процедуру банкротства.

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В Челябинской области погашено задолженностей по зарплате на сумму более 48 миллионов рублей. Этого удалось достичь благодаря деятельности межведомственной группы Главного контрольного управления региона.



О погашении сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе ведомства. ГКУ ежемесячно проводит заседания межведомственной рабочей группы под председательством первого вице-губернатор Ирины Гехт. Группа была создана распоряжением Губернатора от 14.10.2019 г. № 1219-р.

«За текущий период 2020 года проведено 10 заседаний рабочей группы, на которых рассмотрены причины возникновения задолженности по заработной плате и принимаемые меры по ее погашению по 21 организации. В результате проведенных мероприятий за текущий период 2020 года погашена задолженность в сумме 48 610,52 тысячи рублей, в том числе предприятиями, находящимися в процедуре банкротства, — 11 363,0 тысячи рублей», — рассказали «Первому областному» в ГКУ по Челябинской области.

Добавим, в рамках деятельности рабочей группы организован ряд мониторингов, в том числе исследование деятельности конкурсных управляющих организаций, которые были признаны банкротами, в части погашения задолженности по заработной плате. Также ежемесячно исследуется деятельность территориальных рабочих групп, созданных при администрациях городских округов и муниципальных районов, изучаются задолженности по заработной плате в подведомственных областных учреждениях, организациях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях. Кроме того, рабочая группа проводит мониторинг СМИ по информации о наличии задолженности по заработной плате в организациях, расположенных на территории региона.