Стало известно расписание ЕГЭ в 2020 году

Экзамены начнутся уже в июне.

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Рособрнадзор объявил о датах проведения Единого государственного экзамена в 2020 году. Первые экзамены начнутся уже в июне, последние пройдут уже в конце июля 2020 года.

«Сроки проведения ЕГЭ позволят всем участникам сдать экзамены и подать документы в выбранные вузы. Чтобы максимально снизить риски для здоровья участников и организаторов ЕГЭ, в этом году мы реализуем дополнительные меры безопасности в экзаменационных пунктах», — комментирует ситуацию временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

29 июня — география, литература и информатика;

2 и 3 июля — русский язык; 6 июля — профильная математика;

9 июля — история и физика; 13 июля — обществознание и химия;

16 июля — биология и письменная часть по иностранным языкам;

18 и 20 июля — устная часть по иностранным языкам.

Отметим, что при проведении экзаменов будут соблюдаться профилактические меры: аудитории будут дезинфицироваться и оснащаться антисептиками для рук, выпускникам буду измерять температуру и рассаживать их на расстояние в полтора метрах друг от друга.