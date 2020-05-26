Расписание ЕГЭ обновили. Первые экзамены выпускники сдадут 3 июля

29 и 30 июня пробная аттестация пройдет без участия детей.

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25 мая на межведомственном заседании по вопросам проведения единого госэкзамена и приему в вузы был сформирован окончательный календарный план экзаменационной кампании.

Как и сообщил ранее президент Владимир Путин старт сдачи ЕГЭ будет дан 29 июня. Ситуация с уровнем заболеваемости в стране позволяет говорить об улучшении и ежедневном увеличении количества регионов, в которых существенно снижается прирост зараженных коронавирусом.

«Нами отработаны рекомендации, которые необходимы для образовательных учреждений, мы обработали их и с Минпросвещения, и с Рособрнадзором, и с субъектами. Они очень простые, понятные и содержат меры для безопасного проведения экзамена относительно здоровья школьников и педагогов», — отметила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

В этой связи участники заседания пришли к коллегиальному мнению: необходимо провести тренировку без участия детей, чтобы еще раз проверить готовность образовательных организаций к соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора. Пробные экзамены пройдут без выпускников 29 и 30 июня, в эти дни эксперты смогут протестировать все этапы сдачи ЕГЭ на предмет защиты здоровья учеников.

«Вы знаете, что утверждены рекомендации Роспотребнадзора по проходу участников ЕГЭ в пункты проведения экзамена, обработке дополнительных помещений. Также с учётом того, что многие учителя выходят из отпуска (они в июне в отпуске), необходимо время для того, чтобы ещё раз пройти весь порядок, провести некую подготовительную работу, а также проверить информационную систему, видеонаблюдение, печать и сканирование. Принятое коллегиальное решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены позволит настроить всю систему, чтобы экзамен прошёл без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, уже могли себя безопасно чувствовать в аудиториях, в помещении», — отметил Министр просвещения Сергей Кравцов.

Этап непосредственной сдачи единого госэкзамена начнется 3 июля и продлится до 23 июля. Резервными днями обозначены 24 июля, когда можно будет сдать все предметы, кроме Русского и иностранных языков, и 25 июля для всех предметов.

Итак, календарный план сдачи ЕГЭ теперь выглядит следующим образом:

3 июля — география, литература, информатика;

6 и 7 июля — русский язык;

10 июля — профильная математика;

13 июля — история, физика;

16 июля — обществознание, химия;

20 июля — биология, иностранный язык (письменный);

22 и 23 июля — иностранный язык (устный).

«Таким образом, календарный план ЕГЭ сохранит свои рамки и будет проведён, как сообщалось ранее, в течение июля, далее второй волной для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в июле, — в августе. Тем самым сохраняются все условия для проведения своевременной приемной кампании и возможности дальнейшего поступления учащихся в вузы», — сообщает Минпросвещения РФ.

Обсудили на заседании и вопрос проведения второй волны ЕГЭ в августе для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в итоговой аттестации в основные даты. Календарный план опубликуют на сайтах Министерства просвещения, Рособрнадзора и доведен до каждой школы.

«Важно соблюсти сроки приемной кампании. Календарный план будет составлен таким образом, чтобы начало ЕГЭ с пробных экзаменов никак не отразилось на сроках приемной кампании и все желающие смогли на общих основаниях поступить в вузы», — подчеркнул Министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Напомним, что ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы в этом году. При этом все выпускники получат аттестаты на основании годовых оценок. Документы можно будет подать дистанционно сразу в несколько вузов, а зачисление планируют провести уже в августе.