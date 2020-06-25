Рассадка зигзагом и отказ от линейки: как пройдет сдача ЕГЭ-2020 в Челябинской области

Экзамены в этом году пройдут в непривычном формате в связи с пандемией.

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Уже 3 июля пройдут первые экзамены в рамках ЕГЭ-2020 в Челябинской области. Последние испытания для школьников и подведение итогов намечены на 22 июля. О том, как будет организована сдача, а также о мерах безопасности, которые будут предпринимать в пунктах, рассказала начальник Управления начального, основного и среднего общего образования Минобрнауки региона Елена Тюрина.

Уже подготовлено 85 пунктов, которые расположены в больших школах региона. Однако все предусмотрено организаторами, будут соблюдены все меры безопасности.

«Будет проведена дезинфекционная обработка и вечером, и накануне, и во время экзаменов. Те помещения, где будут находиться наши школьники, например, лестничные проемы. Сейчас губернатор выделил нам дополнительно 20 миллионов рублей для того, чтобы мы приобрели все средства индивидуальной защиты для всех взрослых организаторов-педагогов. Также приобретаем бесконтактные термометры, температура будет проверена. Есть возможность обработать в каждом пункте без очереди руки для того, чтобы соблюсти все требования. А все остальное будет по-прежнему: знания, желание написать и получить хорошие результаты», — рассказала Елена Тюрина.

По словам представителя министерства образования и науки, социальную дистанцию начнут соблюдать уже у входа в школу. Школьникам указывают разное рекомендованное время прибытия. Кроме того, одновременно откроют несколько входов, чтобы потоки детей не пересекались. К сожалению, придется отказаться от традиционной линейки, где участников ЕГЭ настраивают на благополучную сдачу экзамена и говорят слова поддержки.

Добавим, что рассадка в классах будет зигзагообразной. Между каждым организатором и участником обязательно будет соблюдено полутораметровое расстояние, — для этого пришлось отказаться от некоторых посадочных мест.

Самой массовый экзамен, по русскому языку, «разбили» на два дня. Ожидается, что его посетят 15-16 тысяч участников, поэтому часть из них будет сдавать этот предмет в один день, еще часть — в другой. Пересдач в этом году не будет.