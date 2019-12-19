Стало известно, почему военный самолет из Челябинска аварийно сел в Кольцово

Виной всему человеческий фактор.

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Стали известны причины, по которым военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово. Работа екатеринбургского аэропорта была парализована на несколько часов.

«Проведена проверка и дана оценка, это ошибка пилота. Значительный материальный ущерб не был причинен, уголовного наказания не будет, соответствующие выводы из этого происшествия сделаны», — прокомментировал военный прокурор ЦВО Александр Антюфеев.

Напомним, 10 октября произошла аварийная посадка грузового самолета Ан-12. Авиалайнер сел на взлетно-посадочную полосу в Кольцово без выпуска шасси. Вылетел он с челябинской базы Шагол.

Из-за инцидента 40 рейсов были задержаны, три отменили, сотни пассажиров были вынуждены нарушить свои планы.