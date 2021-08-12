Стало известно, кто в Челябинске построит сухой фонтан на Академика Королева

Контракт на восемь миллионов рублей получила компания из Барнаула

В Челябинске определили подрядчика на строительство третьего сухого фонтана. Новый объект появится в сквере на улице Академика Королева. Его обустройством займется компания из Барнаула ООО «Строительство инженерных коммуникаций». Компания выиграла контракт на восемь миллионов рублей.



В Челябинске компания уже работала: в 2019 году сотрудники проводили капитальный ремонт фонтана в парке им. Терешковой.

По условиям контракта строительство фонтана на Академика Королева должно завершиться до 1 октября 2021 года.

Отметим, что сейчас на Академика Королева идет строительство сквера. На территории установят детские игровые комплексы, уличные тренажеры и несколько видов качелей. Кроме того, здесь появится уникальная для города площадка — парк музыкальных инструментов.