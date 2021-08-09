В Челябинске построят первую площадку с бесплатными музыкальными инструментами

Для детей установят барабаны, тубафон и ксилофон

На улице Академика Королева построят первый в Челябинске музыкальный сквер для детей. На территории площадки установят уличные музыкальные инструменты, на которых смогут играть гуляющие: барабан, тубафон, ксилофон, маримбу и др. О площадке на аппаратном совещании в мэрии рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев.



«Для нас это первый опыт создания музыкального сквера, будем смотреть, насколько это востребовано и примут ли это жители»,

— сообщил Виктор Ереклинцев мэру Челябинска Наталье Котовой.

Отметим, что сейчас на Тополиной аллее обустраивают сквер между улиц Университетская Набережная и Братьев Кашириных. По контракту подрядчики должны были установить детские игровые комплексы, уличные тренажеры и несколько видов качелей, а также светодиодные светильники в виде опор. Как стало известно ранее, в сквере также появится третий в Челябинске сухой фонтан. На этой неделе состоится аукцион на его строительство. Стартовая цена контракта — 8,7 миллиона рублей.