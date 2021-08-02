В Челябинске построят третий сухой фонтан. Он появится на Тополиной аллее, в сквере по улице Академика Королева. Об этом рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев на аппаратном совещании 2 августа. По его словам, на этой неделе на сайте госзакупок выложат закупку на обустройство сухого фонтана.
«На прошлой неделе начали второй этап благоустройства на Академика Королева, вторая очередь. Уже готовы покрытия для монтажа детских спортивных объектов. Завтра планируем разместить закупку на устройство сухого фонтана в сквере на Академика Королева, первая очередь», — сообщил Виктор Ереклинцев.
В этом году планировалось обустроить сквер на Академика Королева между улицами Университетская Набережная и Братьев Кашириных. По контракту подрядчики должны были установить детские игровые комплексы, уличные тренажеры и несколько видов качелей, а также светодиодные светильники в виде опор. Первоначально сквер планировали завершить к 12 июля 2021 года.
Напомним, что первый сухой фонтан появился в Челябинске возле ЮУрГУ в 2020 году.
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