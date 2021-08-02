В челябинском сквере на Академика Королева появится сухой фонтан

Об этом сообщил глава Центрального района

«На прошлой неделе начали второй этап благоустройства на Академика Королева, вторая очередь. Уже готовы покрытия для монтажа детских спортивных объектов. Завтра планируем разместить закупку на устройство сухого фонтана в сквере на Академика Королева, первая очередь»,

— сообщил Виктор Ереклинцев.