Стало известно, когда похоронят убитого в центре Челябинска подростка

Оплатить погребение поможет администрация города.

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Стала известна дата, в которую состоятся похороны подростка, убитого в центре Челябинска. Молодой человек проживал с опекуном и находился под особой заботой государства. Помочь его близким с организацией похорон вызвалась администрация города.

«Его маму лишили прав в 2010 году, был назначен опекун. Так как ребенок находится под опекой, будем оказывать посильную помощь в его захоронении. На опекуна оформлен договор по оказанию похоронных услуг, этот договор и подтверждающий документ будет прикреплено к заявлению на соцвыплату», — сообщила корреспонденту медиахолдинга ОТВ председатель Комитета социальной политики города Челябинска Лариса Мошкова.

Помочь семье подростка вызывались и его одногруппники. Они организовали сбор средств, а также собираются все вместе поехать на похороны. Прощание с молодым человеком состоится 27 февраля в Симеоновском храме в 13:00.