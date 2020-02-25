«Никто не удивился, что он бросился защищать»: что известно о погибшем в Челябинске подростке

Одногруппники и педагоги рассказывают о том, каким был мальчик.

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Подростка, погибшего от ножевого ранения в центре Челябинска, охарактеризовали педагоги и одногруппники. Мальчик обучался в колледже, где, по словам тех, кто его знал, он был всеобщим любимцем.

«Он учился у нас всего полгода, не успел даже закрыть первую сессию. Все ребята говорят, что он внимательный, бережно относится к девочкам, очень добрый. Мальчик правдолюб, никто не удивился, что он бросился защищать девочек», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ заместитель директора по учебно-методической работе Ольга Манапова.

Друзья и одногруппники мальчика также считают, что он всегда был готов помочь тем, кто в этом нуждается.

«Он был добрый, он был готов поддержать в трудную минуту, выручить. Никого никогда не обижал, даже на словах. Есть девочки, которые общались с ним тесно, им сейчас больно, они потеряли близкого друга, которого они считали почти братом. От него всегда можно было ждать, что он выручит девочку», — делится воспоминаниями о погибшем подростке с корреспондентом медиахолдинга ОТВ одногруппница.

Поскольку мальчик рос с опекуном, одногруппники организовали сбор средств, чтобы помочь его близким. Все вместе они отправятся на его похороны.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 22 февраля. Молодой человек заступился за девушек, к которым начали приставать мужчины в алкогольном опьянении. Парень со своим другом бросился на помощь, был ранен ножом и скончался от полученных травм. Подозреваемый задержан и находится под стражей.