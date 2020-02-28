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Хулиганы намекнули, что погибший парень зря заступился за девушек.
Социальные сети наполнились гневными комментариями пользователей, люди не стесняются в выражениях в сторону зачинщиков безобразия. Челябинцы требуют найти и наказать осквернителей.
«Так поднимите записи камеры и посмотрите, кто», — написал пользователь Сергей Шпырков.
Напомним, подростка зарезали во время драки в ночь на 22 февраля, когда юноша вступился за девушек. Его друг был ранен и попал в больницу. Убийцу задержали и заключили под стражу.