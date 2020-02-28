Стихийный мемориал на месте гибели подростка в Челябинске осквернен

На заборе появилась записка от неформального объединения подростков.

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«Так поднимите записи камеры и посмотрите, кто»,

— написал пользователь Сергей Шпырков.

В центре Челябинска на месте убийства 17-летнего парня в недавнее время образовался стихийный мемориал, куда люди принесли цветы, свечи и венок. За последние сутки неизвестные разнесли атрибуты памяти и оставили послание, в котором пропагандируется подростковое движение АУЕ.Хулиганы намекнули, что погибший парень зря заступился за девушек.Социальные сети наполнились гневными комментариями пользователей, люди не стесняются в выражениях в сторону зачинщиков безобразия. Челябинцы требуют найти и наказать осквернителей.Напомним, подростка зарезали во время драки в ночь на 22 февраля, когда юноша вступился за девушек. Его друг был ранен и попал в больницу. Убийцу задержали и заключили под стражу.