В России вводится новое пособие на детей от 8 до 16 лет. Принимать заявления на его выплату и начислять платежи в Челябинской области, как и по всей стране, доверили Пенсионному фонду РФ, заявляет Минтруд.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, Пенсионный фонд и субъекты РФ уже отработали пошаговый механизм предоставления новой меры поддержки.

Получать пособие будут все семьи с низким доходом. В Челябинской области доход на каждого члена семьи не должен превышать 11 тысяч 887 рублей.

Размер пособия будет зависеть от доходов семьи и составит 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка, то есть 6222 рубля, 9333 рубля и 12 444 рубля соответственно. Подробнее об этом пособии мы рассказали в отдельном материале ИА «Первое областное».

Также стало известно, что в 2022 году россияне получат компенсацию за путевки в детские лагеря. Программа помощи семьям будет запущена накануне летних каникул — в мае.

Кроме того, во время летних каникул 2022 года цена билетов на поезд для школьников от 10 до 17 лет будет снижена вдвое.