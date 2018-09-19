/ Памятник Николаю II открыли в Златоусте во время Русского собора

Царю установили памятник во дворе храма. Нимб изготовили златоустовские оружейники. Памятник освятили, прочитали молитву, а церковный хор исполнил несколько текстов. Кроме того, на территорию Златоуста привезли мощи святого Андрея Первозванного.
Это событие значимое для Златоуста. Оценивается тем, что с апостола Андрея Первозванного пошла вера христианская распространяться по всей территории современной Руси. — рассказал помощник управляющего Златоустовской епархии Сергей Саратовский.
Поклониться мощам пришло много верующих жителей Златоуста. Они назвали событие и возможность стать его участниками настоящей благодатью.
Я не здешняя, добиралась с Саткинского района. От молитвы, от всего душа замирает. Благодать такая. Просто приятно. Даже слов нет описать. А мощи, вы видели, там почти что полголовы! Обычно где-то в храмах крошечки, вот крошечки прямо. А это полголовы. Я сама удивлялась. — поделилась с сайтом «Первый областной» прихожанка.
Приветствовал проведение Русского собора на территории Златоуста и глава региона Борис Дубровский. Он сказал, что мероприятие должно стать площадкой для объединения сил общества, укрепления мира и дружбы между народами.