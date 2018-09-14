/ В Челябинске открыли памятник системе «Град»

Монумент находится перед проходной НПО «Сплав».

На территории производства № 3 НПО «Сплав» открыли памятник системе залпового огня «Град». Мероприятие приурочено к 100-летия конструктора Александра Ганичева, который занимался усовершенствованием системы. Как рассказал сайту «Первый областной» заместитель управляющего директора НПО «Сплав» Александр Трегубов, система залпового огня является высокоэффективным оружием, которое не раз показывало себя во многих боевых столкновениях.

Это очень серьезное и высокоэффективное оружие. Оно участвовало практически во всех исторических событиях Советского Союза. Это и применение на острове Даманский, где они впервые отработали в 1983. С их помощью удалось одним днем погасить быстро зарождающийся конфликт. Это Афганистан, Ангола, и все точки, где требовалось эффективно поражать живую силу противника. — рассказал сайту «Первый областной» Виктор Иванович Трегубов.

Кроме того, Виктор Трегубов рассказал о работе Челябинского филиала НПО «Сплав». По его словам, предприятие стабильно, регулярно участвует в изготовлении опытных образцов. Сейчас на производстве работает 730 человек. Отметим, что реактивные системы залпового огня были разработаны в Советском Союзе. Основной их задачей является уничтожение живой силы противника, командных пунктов, артиллерийских батарей и других целей.