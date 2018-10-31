/ Пресс-конференция Бориса Дубровского по итогам 4 лет работы. Текстовая трансляция

Губернатор отвечает на вопросы журналистов.

12:06 — Борис Дубровский.

Я благодарен вам за все вопросы. Рано говорит о наступающем году, но встретимся мы в следующий раз уже в нем. Но мы будем счастливы, что мы сделали еще один шажок в развитии нашей территории, в борьбе за качество жизни наших людей. Для этого нужно время от времени подводить итоги. На мой взгляд, мы сегодня позанимались этим достаточно эффективно. Спасибо вам за работу.

12:00 — Черед два месяца Новый год. Помните ли желание, которое в детстве загадали, а оно исполнилось? И что загадаете под бой курантов?

В детстве я мечтал дожить до 2000 года. Мне было лет 8-9. Загадывал не под Новый год. Мне казалось, что в 2000 году будет новая жизнь. Я не ошибся. Она другая технологически, технически, политически. С точки зрения эмоций, человеческий страстей — она такая же. Но мое детское желание реализовалось. Я смотрю на 2019 год, я четко помню, что я этого хотел. И действительно, много удивительного реализовалось, и еще больше мы сможем реализовать.



А хотелось бы, наверное... Я был огорчен, что не нашел правильного ответа на вопрос, который мне задали. Я должен сказать об этом, чтобы извиниться перед родителями. Меня недавно спросили, как меня мотивировали родители, что-то такое. Я растерялся. А потом вышел и подумал, а за что я благодарен родителям? Почему я сказать-то не смог? Главное, за что я им благодарен, они меня любили. И это чувство детство, что меня любили не за то, что я красивый, умный, успешный, имею бизнес или нет, а так далее, а за то, что я есть, это и было счастье. Их никого уже нет в живых. Я понимаю, что при всех экономических сложностях я был счастлив, ведь мои родители любили меня таким, какой я есть.

Мы должны любить детей и создать те условия, в которых у них все реализуется. Мы должны быть для них близкими людьми. Мое сегодняшнее ощущение от будущего года, конечно, другое, не как в детстве. Не могу рассчитывать дожить до 2100 года, заглянуть туда. Мы сейчас не дети. Мы закладываем будущее. Когда я мечтал дожить до 2000 года, мои родители и другие люди строили будущее, в котором мы сейчас находимся. Мы занимаемся тем же самым. Дети, которые сейчас рождаются, о которых мы говорим "Стратегия 2035", мы о них заботимся.

На детские вопросы я отвечаю охотнее, чем на провокационные. Я считаю, что фон, я стараюсь быть терпеливым.

11:58 — Борис Дубровский.

Поучитесь у коллег, как поднимать тиражи. Люди зарабатывали на вопросах, на мне и моих нервах с "провокационными" вопросами. Хотелось бы, чтобы писали не только то, что людям скандально интересно. Все-таки к печатному слову относятся очень уважительно.

11:57 — Сатка тоже со спортивным традициями. Мы давно хотим построить ледовый каток. Даже были неудачные попытки. Сейчас есть бюджетный вариант, проект, но без поддержки области не обойдемся. Поможет ли область реализовать давнюю мечту?

Конечно поможет. Но срок не называю. Сатка — хорошая территория, ей хочется помогать. Там все меняется, есть желание эту динамику усиливать. Это такой центр развития. Поможем обязательно. Я знаю об этом проекте.



11:54 — ЗСО приняло закон о компенсации взамен участков для многодетных семей. Но это больше для горожан. А вот жители районов, сельские семьи, тоже хотят улучшить жилищные условия. Но у них уже есть земля, на которой стоит дом. Можно ли как-то помочь им?

Денежная компенсация взамен участка — это один вариант. А в сельской местности у нас есть другие варианты. Поддержка молодых семей, например. Если считаете, что об этом надо подумать более предметно... У вас вызвало это ревность, вы бы тоже хотели такую поддержку? Вы предлагаете подумать о расширении такой программы и на сельских жителей? Может, это справедливо. Подумаю.



11:47 — В Коркинском районе 4 администрации. Жители считают, что это много. Устали от административного футбола. Главы говорят, что сотрудников содержать тяжело. Жители за то, чтобы сделать Коркинский городской округ с одной администрацией. Как вы на это смотрите? Второй вопрос по нормативно-правовым актам, которые публикуют в печатных СМИ. Сейчас их можно публиковать на сетевых ресурсов. Не получится ли так, что районные издания будут на грани выживания, а жители не смогут познакомиться с их правами и обязанностями?

По первому вашему вопросу. Я "за". Но на практике мы сталкиваемся с эмоциями. Не все жители "за", а еще депутатский корпус должен быть "за", ну и дальше возникают все проблемы, которые за этим следуют. Есть хорошие у нас примеры в регионе, но дорога, которую эти территории прошли, длинная. Но явная. Алгоритм понятен, я его поддерживаю, но через насилие двигаться не хотелось бы. Вижу всякий раз эмоции, когда заявляю позицию по Коркинскому району. Эмоции, на мой взгляд, избыточные.



По второй части вопроса. Речь, наверное, идет о том, что информация должна быть доведена до жителей? Если она эффективнее доводится, это хорошо. Что касается экономики, то это пример хорошей конкурентной борьбы. Вы хотите, чтобы я защитил ваши интересы, дал команду? Дайте хорошее конкурентное предложение. Мы будем поддерживать все региональные и местные СМИ однозначно. Эта практика есть. Но мы не должны находиться в этой парадигме: "дай прямую команду, чего они нас обижают". Проанализируйте. Если качество доведения информации ухудшилось, это плохо. Но если все не так? Я пытаюсь встать на роль руководителя СМИ, как ваша коллега предложила. Я сказал, что проанализирую источники доходов. Репортажи писать не умею, этим буду заниматься. Вы в рынке, находитесь в нем, насколько это возможно. Вы спрашиваете: "Что будет с нами?" У нас есть грантовая субсидия. На 2019 год она увеличится. Работайте с ней, но не упускайте коммерческие возможности. Вы должны держать свою нишу рынка и находить решение, и это за вас я не сделаю.

11:43 — Был изменен порядок по изъятию залежных земель. Выделили субсидии, увеличили. Но работа сегодня буксует из-за плохой работы руководителей территорий. Есть ли меры воздействия у области, чтобы работы усилить? И процесс этот, по вашему мнению, важен для региона?

Если я не ошибаюсь, у нас 2,5 миллиона пахотных земель может быть, а вовлечено всего около 2. Часть сложно вовлечь в оборот, они заросли, там десятилетние березы стоят. Но у нас есть возможность вовлекать в хозяйственный оборот земли. Процесс важный, мы им занимаемся. Ваш вопрос заставляет задуматься. Я сегодня буду встречаться с нашими сельхозпроизводителями. Спрошу, что еще нужно сделать для решения этого вопроса. Здесь и кнут, и пряник.Нужно изымать земли и заставлять работать, и нужно давать компенсацию. Мы находимся в ограниченном количестве ресурсов. Приоритеты расставляют эксперты. На поддержку сельского хозяйства мы ежегодно направляем 4 миллиарда. Программы, которые работают, имеют все, что вы сказали. Коллеги считают, что важнее поддержать техническое вооружение и применение удобрений. Этот вопрос в развитии, мы о нем задумаемся, примем решение. Будем ли сохранять поддержку на имеющемся уровне или ее надо увеличить. На ваш взгляд, плохо работают руководители в территориях. Поставим задачу им, проанализируем. Будем принимать решения, что с выводами этими делать. Повторюсь, залежные земли вовлекать в хозяйственный оборот важно. Это одно из наших преимуществ. В общении с зарубежными коллегами мы земли предлагаем как раз для работы.



11:38 — Многие крупные южноуральские компании перерегистрировались в Москве. Доход их сопоставим с металлургическими гигантами при этом, поступления в бюджет. Как решить проблему? Как слезть с металлургической иглы?

То есть, вы считаете деньги наркотиком? Да, в какой-то степени это так. У всех компаний, и "Макфа", и "Красное и белое", тренд один, но причины разные. Их перерегистрация не значит, что мы теряем налоги, которые они платили. Налоги остаются у нас. Многим компаниям системным важно иметь штаб-квартиру в Москве. Значит, коллеги решили, что они уже компании федерального уровня, увидели перспективу в этом. Значит, мы не смогли их убедить, что, оставшись у нас, они будут иметь преференции. Арендные платежи, например, у нас меньше, чем в Москве. Но они подумали, что для них, может быть, важнее логистика. Важнее находиться в сфере принятия каких-нибудь решений. Мы должны с этим конкурировать. Например, развитие аэродрома позволит нам исправить конкурентный изъян. Если у нас будут качественные разлеты по внутренним направлениям, многие задумаются, стоит ли переезжать в Москву, ведь там придется платить за многие вещи. Престижность нахождения в Москве, к сожалению или к с частью, мы не сможем не учитывать в тактике принятия решений.



Что касается сравнения доходов, которые бюджет получает от металлургической промышленности и от названных компаний, квалифицированно заявляю, что порядки разные. Жалко, что они сейчас не с нами, но все-таки они с нами. Выйдите, посмотрите. "Фортум" на месте, ничего не перевез. "Макфа" на месте, делает макароны. К сожалению, реклама "Красного и Белого" тоже на месте. Мы будем с ней бороться, с агрессивной позицией. Практика этой борьбы у нас есть, кстати, положительная. В Магнитогорске справились с засильем этой рекламы.

11:35 — Этой осенью мы сделали несколько фоторепортажей о Челябинске. Город у нас красивый, а проблем много. Гуляете ли вы сам по городу? Нравится ли его внешний вид? И когда у нас все изменится?

Центр сменится к 2020 году. Все остальное, надеюсь, будет как круги на воде. Мы сформируем дресс-код города, и эту практику, архитектурные и дизайнерские решения, будет шаг за шагом, последовательно развивать. Раздражает ли меня то, о чем вы спрашиваете? Да. Это хаотичное, несистемное расположение киосков, избыточная реклама, состояние газонов, озеленение — это все у нас в состоянии вчерашнего дня. Нам это нужно менять. Очевидно. Мы готовы к изменениям и хотим увидеть их поддержку. Это для меня очевидно. Это будет непросто. Тоже очевидно. Работа с киосками будет такой же сложной, как с закрытием свалки. Но мы должны эту дорогу пройти. Нам нужна поддержка.



11:33 — В этом году на строительство и реконструкцию направили больше 13 миллиардов рублей, а жители области до сих пор жалуются, что результатов работы в отдаленных районах не видят. Будет ли решаться проблема?

Мы будем увеличивать дорожный фонд именно на выполнение задач, которые нужно решить в Челябинске и агломерации. А работа в территориях пойдет в плановом порядке. У нас есть графики, проекты и ресурсы. Работы в территориях меньше не станет. Мы заявляем в следующем году 15 миллиардов. В Челябинск пойдет только плюс. 65 или 70% дорог должны соответствовать требованиям. В муниципалитетах 50% дорог нужно довести до соответствия. Ресурсы серьезные. Мы идем к этой цели. Успокойте граждан, что хуже в связи с тем, что Челябинск готовится к ШОС, не станет.



11:29 — Вопрос по дольщикам. Может ли область претендовать на роль региона, который бы радикально решал проблемы долгостроя? Есть "Академ Риверсайд", "Речелстрой", они гарантируют заселение. А есть не менее крупные и проблемные компании. Как здесь быть? И второй вопрос: какие бы ошибки вы выделили в своем первом сроке губернаторства?

Я не ставил перед собой задачу определять этот второй срок. Мне понравилось выражение одного моего коллеги: если утром мне предложат написать заявление, всю ночь перед ним я буду работать. У меня до сентября следующего года срок моих полномочий. Я размышляю о перспективе. Если право будет, я им воспользуюсь. Думаю, это исчерпывающий ответ.



По дольщикам. Где была возможность снять вопросы за счет некой финансовой модели, которая позволяет достроить объекты и остаться хотя бы в нулях, мы ей воспользовались. Объекты строятся и сдаются. Где есть кассовый разрыв и понесенные убытки, потому что кто-то формировал работу мошенническим способом, мы будем принимать практику, к решению которого пришли. Мы выделим земли застройщикам, которые готовы брать на себя обязательства. Мы законодательную базу сформировали. Это снова строит нам денег. К сожалению, это снова человеческие качества людей, которые пирамиды выстраивали. Надеюсь, они получат по заслугам в этой и следующей жизни. А мы достроим.

11:22 — Первый вопрос касается политики. Вы собираетесь идти на второй срок. Нужно получить поддержку Виктора Рашникова и Владимира Путина. Есть ли она у вас? Второй вопрос касается медицины. Мы готовим большой текст о ситуации с медициной в регионе, получаем много жалоб, что врачей категорически не хватает. С узкими специалистами невозможно встретиться. Есть ли мнение, что делать в городах, ведь врачи идти в городские больницы не хотят.

А вы не много берете на себя, задавая вопрос про Рашникова? Желание идти на второй срок у меня есть. Нужно получить поддержку от элиты Челябинской области, от граждан региона. Они поставят крестик напротив той кандидатуры, которую считают важной. Президентская поддержка у нас — непременное условие. Свою позицию я заявляю. Считаю, что важно закончить ту работу, которую только сейчас начинаем. Это моя мотивация. Это не значит, что руководители примут такое решение. Они будут делать это на основе своих выводов. Я говорю о своей мотивации. И в ее рамках мне нужна поддержка населения Челябинской области. Потому что если все то, что мы до этого делали, к чему стремились, не соответствует тому, что население от нас ждет, то значит, что перспективы у меня нет. И это тоже понятно.

Второй вопрос — у нас есть нехватка врачей. У нас есть меры поддержки врачей в территориях. Поддержка жильем. Не возбраняется даже делать поддержку стипендиями в процессе обучения специалистов, которые поедут в конкретный населенный пункт. Идет борьба за дефицитных специалистов. Понятно, что люди голосуют ногами, в немалой степени борьба за ценных специалистов лежит не в плоскости "я выделил ему квартиру", а "я создал такие условия жизни, что специалисту интересно". Ему интересно вернутся в территорию после обучения в Челябинске. Это важнейшая история. Мы вправе надеяться на чувство ответственности. Но хотелось бы, чтобы мы понимали, что чувство нельзя эксплуатировать. Нужно создавать условия, чтобы специалисту хотелось вернуться, добиться успеха именно в территории, где он родился и вырос. Нужно, чтобы специалист видел будущее и развитие там. Вопрос гораздо более сложный, чем ваш первый.

11:19 — Вы говорили, что семьи, в которых дети появились в юбилейный для области год, получат поддержку. Какую?

Мы взяли практику подарков новорожденным. Либо денежная поддержка, либо вещественные подарки — пакет новорожденного. Памперсы, пеленки, соски, присыпки. Что там нужно для этого сложного периода жизни. Это хорошая практика, реальная, будем делать. Мы должны поддержать семьи, в которых дети появляются. Вся страна находится в периоде, когда идет падение в демографическую яму. Мы это видим и в Челябинской области. Каждый ребенок для нас ценный, особенно в этом периоде. Но это не для того, чтобы какой-то внешний результат получить. Делается все потому, что мы понимаем, надо сказать не просто "спасибо" молодым семьям. Нужно это явно, очевидно сделать, всем вместе. Решение это стоит денег, а их мы получаем, потому что все вместе работаем. 200 миллиардов, о которых мы говорим, мы получаем в виде налогов от деятельности всех нас в этой территории. Так что мы все вместе скажем молодым семьям "спасибо" за то, что верят в нашу область в этом периоде. Дай бог им счастья. Эта инициатива, которую мы подглядели в Москве, понравилась. Она такая практическая. Не разговоры о поддержке, а подарок.



11:10 — Замечают в последнее время, что компания вашего сына выигрывает много тендеров. За счет чего? И второй вопрос: районные советы депутатов вводили в свое время, чтобы они были ближе к людям. Но выглядят они как лишняя прослойка. Не так ли?

Насчет совета депутатов не вижу, что это практика порочная. В 2019 году выборы районных депутатов и городской думы. В пятилетний период мы будем находиться в этой парадигме. Кстати, мы увидим, на мой взгляд, ближе депутаты к народу или нет. Ведь те, кто не оказался ближе к народу, избраться тоже не может.



Что касается первой части вопроса, бизнес моего сына. Вы, наверное, хотите спросить о бизнесе, который принадлежал мне. Понимаете, в чем проблема. Я не родился губернатором. Я жил в этой стране долгие годы. Проходил все стадии развития личности, стадии экономического формата, которые в стране были. Когда появилась частная собственность, нас всех позвали в активную экономическую деятельность. И к этому призываю всех. Я не знал, что буду губернатором, что бизнес станет проблемой и вопрос будет возникать всякий раз, как я встречаюсь с вами. Я сейчас создаю условия, чтобы предпринимательская жилка у всех давала практические результаты. Я лично знаю, насколько это сложно. Из ста проектов работает один обычно. А в ваших выводах все сильно преувеличено. К моменту, когда я стал исполнять обязанности губернатора, я все показал в декларациях, которые я ежегодно заполняю. Почему я это сделал? Я считаю, что я не могу вводить в заблуждение людей, с которыми я работаю. Вы мне каждый раз инкриминируете, что это моя проблема. Но это не так. Это моя история, с которой я жил и из которой вышел. Вот он я перед вами.

Что касается того, что они выигрывают. Если выигрывают, значит, делают лучшее коммерческое предложение. Все. Что касается оценок результатов деятельности, они тоже известны и прозрачны. Есть отчетность в налоговых. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос. Может, вас ответ не удовлетворяет, вы ожидали другое. Но я действительно весь период нахожусь в размышлении, должен ли я пожалеть о том, что период моей коммерческой активности был в моей жизни. Насколько он мне мешает. Эмоционально — да, с точки зрения практики работы — нет, с точки зрения понимания, как работает бизнес, ожидания бизнеса от нас — точно нет. Я сталкивался с такой массой проблем, которые даже сложно сейчас представить. У нас знаний не было таких, которые сейчас получают в вузах или на курсах, что такое предпринимательская деятельность. Тогда база законодательная только формировалась. Денег я там не заработал, я их заработал, являясь топ-менеджером. Но, занимаясь практической деятельностью, попыткой ее организовать, я имею такой багаж знаний, который мне помогает в текущем моменте. Я понимаю, в чем проблемы людей и что им нужно.

Я уже привык к этим вопросам. И даже знаю, зачем вы их задаете. Чтобы смутить и вызвать эмоцию. Когда тысячу раз одно и то же спрашивают, это уже не вызывает эмоции. Только огорчение, такое же, какое вызвало поведение компаний, отказавшихся везти мусор. Огорчение в качестве человеческого капитала, с которым работаем.

11:09 — Если представить на мгновение, что ваша жизнь кардинально изменилась, вы стали редактором районной газеты. Какие три правила вы бы определили для себя в работе?

Дмитрий Федечкин: Честно, оперативно, объективно.



Борис Дубровский: Я сделал звонок другу, вот, честно, оперативно, объективно. Я бы взглянул еще на экономику. Но я не собираюсь становиться главным редактором газеты.

11:04 — Миасс город с богатыми футбольными традициями. Благодаря вашей поддержке они продолжают развиваться. У нас построили поле с искусственным покрытием, отремонтировали закрытый стадион, построили трибуны. Они, кстати, всегда полные, когда выступает наша команда "Торпедо". Так что не случайно фанаты ФК поддержали ваше участие в выборах губернатора. История ФК "Торпедо" связана с автозаводом "Урал". Завод всегда его поддерживал, но сейчас футболисты ищут спонсоров. Насколько нам известно, руководство автозавода готово поддерживать ФК, но решение за управляющей компанией. Могли бы вы посодействовать?

Ну, вот вы задали вопрос, я буду заниматься. Даже знаю когда. Мы уже договорились с группой "Газ", как ни странно, в Ташкенте, когда они выставлялись на Форуме межрегионального сотрудничества. Я предложил им встречаться в Миассе. Сейчас определяем формат встречи. Вопрос мы им зададим на встрече. Но надо, конечно, заниматься не только сосредоточением на спонсорстве группы "Газ". Надо смотреть и собственные возможности. В Миассе очень много крупных успешных предприятий. Предлагаю вам через газету помочь это сделать. Вы красиво сказали, что трибуны полные. К сожалению, когда был в последний раз, я этого не увидел. Меня это сильно удивило. Хочется, чтобы наши инвестиции в объекты, были с результатом. Даже не трибуны чтобы полные были, а поля. Миасс действительно спортивный город, надеюсь, что у него есть текущая логика развития. Мы видим ее, в том числе, через получение статуса ТОСЭР. Если так, то мы получим серьезный рывок. Это будет наш пятый ТОСЭР и самый перспективный. Там статус появится не потому, что сложности есть или особенности, как у закрытой территории. ТОСЭР поможет раскрыться потенциалу Миасса. Хочется верить, что нас поддержат в этом.



10:53 — Недавно и.о. губернатора одного из регионов, распекая подчиненных, сказал, что за работу их потом еще медиа отчитываться президенту. Хотел спросить, вам важнее перед населением или президентом отчитаться? И про "Реальные дела" еще не разу не сказали. Продолжится ли работа? Сделают ли набережную городского пруда в следующем году в Златоусте?

Вопрос, конечно, интересно поставлен. Что важнее. Важнее, чтобы было, за что отчитаться. Вы заставили меня задуматься. Формат отчета перед президентом всегда волнителен очень. Во-первых, президент выбран народом, он гарант конституции, руководитель страны. Как мы всегда перед руководителем отчитываемся? Мы готовимся. Важное это событие? Очень важное. Перед людьми важно отчитаться? Ну, а как нет. Меня практически миллион человек избрал по Челябинской области. Я к ним уважительно отношусь. Мне понятно, что если не будет поддержки от населения, у нас вообще ничего не получится, даже не у меня. Когда мы с архитекторами вчера говорили, я сообщил, что важно, чтобы все поняли, куда мы двигаемся. Иначе у нас ничего не получится. Мы будем находиться в полемике бесконечной тогда. Строить не строить, двигаться не двигаться. Отчет перед населением волнителен. Практика всегда другая. Мне вот казалось, что Кисегач сейчас быстро сделаем. Порядок наведем — и все, курорт. Стал погружаться в процесс, понял, что все гораздо сложнее, и мы до сих пор в этом процессе. Мы, по хорошему, только условия можем создать чаще всего. Мы должны понимать, кто перед населением мы отчитываемся за то, правильно ли мы выбрали партнеров в развитии любого вопроса. Промышленности, экологии, подготовки к ШОС. Практика отчетов очень важна. Хотя бы для того, чтобы быть более сдержанным, когда даешь обещания. Что касается волнения, оно одинаково, когда я сижу перед президентом и когда я сижу перед людьми. Особенно когда отвечаю на вопросы, на которые сложно ответить. Руководители держат в голове тренды. Как мы развиваем медицину, какой открыли перинатальный центр. А человек говорит, что у него в деревне Кукуево уехал последний фельдшер. И все, что ты до этого сказал, для него неправда. Потому что у него проблема, и он прав. Значит, до него не дотянули. Так что встречи такие дают реальную оценку, где мы находимся, от трендов позволяют перейти к практике жизни. В Кукуево живут люди, которые должны быть обеспечены нашими стандартами. Если там фельдешера не будет, значит, мы все еще работаем на тройку с минусом. Что, по факту, наверное, так и есть. Можем вспомнить, насколько мы волновались, сдавая экзамены. Ведь дают оценку. Хочется, чтобы она была объективная, хочется получить качественную, положительную. Вот поэтому я волнуюсь всегда на встречах, в том числе с вами.



"Реальные дела" — хороший вопрос. Мы будем его продолжать. Практика хорошая. У нас все в программах, регламентах, трендах, а есть какие-то тонкие настройки, которые сверху невозможно администрировать. Это "Реальные дела". Мы выделяем деньги, вовлекаем в обсуждение людей, и получаем результат. Надеюсь, такой, какой люди ждут. Люди решают не только строить перинатальный центр, но и ФОК. Они дают главе задание, а он его выполняет. "Реальные дела" — хорошая практика. Для нее нужны ресурсы. Они у нас есть.

10:47 — В августе этого года помощник президента Белоусов предложил изъять доходы металлургов для развития, и все это превратилось в инвестиционный проект. Есть ли планы сделать такое же в Челябинске, чтобы построить объекты к саммитам ШОС и БРИКС? И кто вообще готов вложиться в подготовку к саммитам?

"Таганай" строит инвестор, это его коммерческий проект. Он его строит для своих целей, дальше будет использовать его именно как ТРЦ. Это второй инвестор после "Новопорта". Но строительство конгресс-холла ведется в таком проекте, какой необходим для проведения саммитов. Три поселка, которые будут принимать руководителей делегаций. Два из них строят инвесторы, разные, еще один — наша компания дочерняя, которая является региональной. Но тоже, по сути, коммерческая, мы даем ей кредитное обеспечение. Все гостиничные комплексы строят только инвесторы. Мы компенсируем им часть затрат на создание президентских номеров. Мы приняли решение, потому что это вещи избыточные, нам они нужны, а коллегам нет. Тем не менее, все инвестиции частные. Наша часть — дороги, инфраструктура, конгрессно-выставочный комплекс. Проект проходит экспертизу. Когда конечная стоимость будет понятно, начнем переговоры с инвесторами, которые у нас в условном списке есть. Но конечное предложение сделать не можем пока.



Работают у нас только местные компании, только аэропорт выбрал турецкую компанию. Для аэродрома выбрал компанию федеральный заказчик. Кстати, и федеральные, и турецкие подрядчики, все материалы берут здесь, и бетон, и инертные материалы. Турецкая компания зарегистрировала свое присутствие здесь, зарплату платит, НДФЛ поступает в казну, мы все это видим. Это непременное правило. Все местные. Это логично, вообще говоря. Они все занимаются бизнесом. С Луны никакой щебень сюда никто не привезет. У нас есть все, чтобы предложить сделать конкурентное предложение. Я уверен, что мы в этой конкурентной борьбе со всеми поставщиками выиграем.

10:44 — Правильно ли я услышал, что начнется реконструкция аэродрома? Если так, то кто подрядчик и сколько денег вложат?

Есть два объекта, аэропорт и аэродром. Аэропорт строится. Аэродром — федеральная собственность. Если не ошибаюсь, выделено около 5 миллиардов федеральных денег. Подрядчик выбран, он разворачивает городок на территории строительства. Он занимается этими работами по всей стране.



Аэропорт строится частным инвестором. Три с лишним миллиарда рублей, это компания "Новопорт". Это будет терминал внутренних воздушных линий, будет три телетрапа, один — сдвоенный. Будет возможность встать 4 самолетам. А напротив сейчас зеленое поле, вот там и будут строить аэродромный комплекс, где надо разместить 30 самолетов, из которых 20 тяжелых высокофлюзеляшных. Сейчас мы это сделать не можем. Также... Зря вы задали вопрос, я буду долго рассказывать сейчас, но не удержусь. Мы получим статус, позволяющий иметь систему слепой посадки. Даже у Кольцово ее нет. Кажется, только в Пулково и Шереметьево есть. Я много летаю, не так часто, но раза 4 землю из иллюминатора видел, когда до нее метров 100 оставалось. Искусство летчика неоспоримо, но система позволит сделать посадку еще безопаснее.

10:41 — Правительство Челябинской области прекратило все переговоры о возможности проведения трассы через Городской бор. Вы предложили инициативу, чтобы бор увеличил площадь на 60 Га. Депутаты ЗСО должны были законодательно оформить решение. Через 3, максимум 4 месяца, решение должны были принять. Но прошло 14 месяцев, и до сих пор тишина. В чем причина?

Проблемы никакой нет, есть другое мнение, которое сейчас активно обсуждается. Что отсутствие транспортного развития на этой территории станет причиной ухудшения транспортной доступности Челябинска. Но я настаиваю на том, что бор должен оставаться бором, и мы другим образом должны развивать эти территории. Вот и вся история.



10:32 — В 2014 году вам удалось не допустить уничтожения курорта Кисегач. Тогда вы поручили сделать так, чтобы курорт развивался, с учетом уникальной территории и интересов бизнеса. Но на сегодняшний день идет деградация курортной зоны, так как есть большие проблемы с очистными сооружениями и коммунальной инфраструктурой. Вы давали поручения, но зону обслуживают частные очистные сооружения "Евродвор". Что там будет, по вашему мнению, удастся ли решить курортную проблему? И еще один вопрос: ваше распоряжение о снижении воздействия влияния вредных вод из Карабаша на Аргазинское водохранилище действует?

Что касается снижения влияния отвалов Карабаша на питьевой водоем Челябинска, в текущем моменте ничего лучше не стало, но в 2020 году точно станет. Все решения приняты. Известно, как Сак-Элга будет двигаться по другому руслу, а сейчас она идет именно по отвалам Карабашского медеплавильного комбината. Отвечаю по-простому: была задача, чтобы река шла другим руслом, и она решена. Сейчас все идет на практике, построен обводной канал и дамба, которая отсечет поступление стоков в Аргази. В 2019 году закончим эту работу. В сотни тысяч раз уменьшится поступление тяжелых металлов в Аргази и Шершни. 200 тысяч миллионов инвестируем в эту работу, считаем важным.



По курорту Кисегач. Мы постоянно в диалоге. Либо развивать проект частных очистных, либо воспользоваться муниципальными. Работу, наверное, мы затянули. Вы правильно говорите, есть необходимость окончательно принять решение и начать инвестиции. Оценки разные. Думаю, что нам это обойдется ближе к миллиарду, не меньше, чтобы решить все вопросы качественно. Не так, что построим очистные, а все останется в выгребных ямах. Мы должны собрать все стоки. Вот такие должны быть инвестиции. Сейчас рассматриваем вариант государственного и частного партнерства.

Хочу сказать, что в свое время именно вы обратили мое внимание на то, что нельзя допустить непроектную застройку на этой территории. Это было правильно. Сейчас у нас есть план развития территории. Он предусматривает всю возможную нагрузку на курортную зону. Это позволяет нам управлять процессами. Создание коммуникаций должно дать нам возобновление этого уникального природного места, в том числе коммерческое. Курорты, сделанные при Советской власти, уже не соответствуют запросам современного человек, ведь мы избалованы текущим сервисом. Так что он требует другой энергетики. Поэтому комплексное развитие территории требует взаимодействия с бизнесом. Сейчас оно находится в стадии оценки целесообразности инвестирования бизнесом в этот объект. Переговоры с нами, что мы готовы дать при инвестировании в проект, ведутся. Думаю, что итоги мы сможем увидеть уже в проектах 2019 года. Я держу вопрос на контроле, регулярно делаю выездные совещания. Чаще, чем раз в год, не получается, меня не удовлетворяет динамика изменений, но масштаб вопросов, которые надо решить, именно таков.

10:28 — Пик мусорного кризиса пройден, но рост тарифов на вывоз мусора нам анонсировали в следующем году. Что нас ждет? И какой вывод сделали лично вы после мусорного коллапса?

Сначала о выводах. По-человечески скажу. Я разочаровался в человеческих качествах. Я был уверен, что люди, которые занимались в этом периоде работой, продолжат работу. Ведь они уважают людей, услугу которым оказывают. К сожалению, это не так. Хотя мы рассчитали для них все издержки. Это такой эмоциональный вывод.



Все остальное понятно. Мы остановили свалку и начали работать, вывозить мусор на полигон, который имеет все разрешительные документы на этот вид деятельности. Нам необходимо этот полигон и параллельно с ним следующие развивать, чтобы на десятилетия организовать работу. Поступательно, двигаясь к раздельному сбору мусора. Точно мы должны извлекать все вторсырье, по крайней мере, которое с мусором поступает. Чтобы мы могли снизить объемы захоронения, и оставаться там должны только пищевые остатки. Поступательно технологию мы должны нарабатывать.

По тарифу — у нас только один тариф в Челябинской области есть. Если не ошибаюсь, 77 рублей на человека. Это в Магнитогорском кластере. Семья из 3 человек порядка 200 рублей платит за вывоз мусора. Решение еще не принято, но заявка подготовлена. Вся страна должна перейти на работу через регоператоров с 1 января 2019 года. У нас таких территорий, кластеров, 5, и один из них Челябинский. Для него сейчас ведется расчет тарифов. Он, думаю, будет близок к магнитогорскому.

Что касается поддержки населения, когда увидим тарифы, все практики поддержки оставим в работе. Коммунальную услугу компенсируем населению. Существующая практика точно начнет работать.

10:24 — Как вы оцениваете текущие финансовые показатели? Какие основные направления вы видите для перераспределения бюджетных средств?

Денег не бывает много. Мы понимаем, что находимся в устойчивом финансовом положении. Но те задачи, которые перед нами стоят, по развитию Челябинской области, требуют от нас больше финансовых ресурсов. Поэтому мы встраиваемся во все программы стратегического 204 указа. Мы понимаем, что наше финансовое состояние позволяет нам участвовать во всех программах. Так мы будем получать господдержку. Хорошо, что нам удалось избавиться от коммерческих кредитов. Это была такая нагрузка на нас. В целом у нас кредиты не только у бюджета области, тогда были и у ряда муниципалитетов. Консолидированному бюджету их обслуживание стоило 1,8 млрд рублей. Цифра серьезная. Сегодня у бюджета области кредитов коммерческих нет. Боюсь всегда такие вещи говорить, ведь слышат нас не только наши жители и вы, журналисты, но и те, кто размышляют о поддержке области. Но честно скажу: у нас есть деньги на остатках, теперь мы зарабатываем на депозитах. Мы консолидировали ресурсы, понимая задачи по развитию, которые перед нами стоят. Все ресурсы мы на это направим. Что касается соцпроектов и соцпрограмм, все расходы с ростом выше инфляционного. Вот моя текущая оценка: мы устойчивы, но это не должно являться поводом останавливаться в развитии и считать, что мы всего достигли. 200 млрд поступления в консолидированный бюджет, а мы так должны закончить год, не совсем то, что мы хотим. У некоторых регионов бюджетная обеспеченность выше. Для меня и команды это мотивация. Мы над этим работаем.



10:18 — Борис Дубровский.

Ну, и у нас есть плановая и конкретная задача, которую мы ставим перед собой и всегда имеем в виду, когда говорим о Челябинске. Это улучшение экологической ситуации. Сформирован комплекс мероприятий. В его рамках остановлена работа Челябинской городской свалки. Это было непременным условием, чтобы принять свалку как объект рекультивации, чтобы мы выбрали единого поставщика, который будет заниматься процессом. Выделена строчка в бюджете для поступательного решения проблем. Свалка — очевидный источник выброса в атмосферу. Наша задача эти газы собрать до 2020 года, чтобы улучшить качество воздуха в Челябинске. В этой же связи вместе с "Новатэком" мы занимаемся переводом транспорта на газомоторное топливо, это положительно скажется на качестве атмосферного воздуха. Этот проект масштабный. Он и внешне должен улучшить эстетическое состояние общественного транспорта, который мы видим на дорогах Челябинска. Мы вовлекаем в эти процессы и крупные компании, ЧТПЗ, Цинковый завод и другие. Работа будет идти по системе квотирования, как и определено "Майским указом" президента. Вот мы и приняли решение, что встречу будем проводить именно здесь, на площадке ЧТПЗ, на этой "Высоте". Когда двигались сюда, нам повезло. Видим белый снег, и он действительно такой, что бы ни говорили. Я много и долго работал с трубопрокатным заводом, много раз был еще в те периоды, когда завод был другим. Я его помню, вижу вместе с вами то, что есть сейчас.

Правильная расстановка приоритетов в этой компании, на которую сориентированы и другие наши предприятия, позволили добиться этого результата. Стратегия должна увязывать развитие промышленной площадки с Человеком. У компаний, которые этого не поймут, будущего нет. Металлургическая промышленность в области конкурентна. Все понимают, что это не абстрактное требование, а часть стратегии, улучшать качество жизни человека, его работы. Вот результат, он меня вдохновляет.

Это же мы можем увидеть в Магнитогорске. Здесь — на Цинковом заводе. Надеюсь, мы увидим то же на "Мечеле" и на ЧЭМК. Здесь мы с вами, коллеги, видим элементы будущего на практике.

Готов ответить на ваши вопросы.

10:15 — Борис Дубровский.

В активной фазе подготовка к саммитам ШОС и БРИКС. Строится аэропорт. Выбран подрядчик, он разворачивает технику сейчас, заключает договоры с поставщиками ресурсов. Есть полное ощущение, что мы работаем в тех регламентах, которых надо придерживаться, чтобы аэропорт принял все 30 делегаций и других гостей. Идет строительство конгресс-холла "Таганай". Мы предполагаем, что ряд мероприятий в 2019 году уже будем принимать на этой площадке. По конгресс-холлу на реке Миасс. Архитектурное решение было принято гражданами челябинска в рамках международного конкурса. Когда объект был выбран, я считал, что реализация будет затруднена, ведь он внешне креативный. А сейчас, когда он разложен до проектной и исполнительной документации, мы понимаем, что он будет к 2020 году реализован. Мы уже переходим к фазе проектирования и, по большей части, строительства объектов. В соответствии со всеми стандартами. Начато строительство общежития ЮУрГУ. Мы планируем, что общежитие будет принимать гостей. Они уедут, общежитие останется, в нем есть потребность. Оно будет работать.



10:11 — Борис Дубровский.



По текущей ситуации. Завершена уборочная компания. Мы добились больше 1 миллиона тонн урожая. Началась зима, область планово вошла в отопительный сезон. В прошлом году проблемы были у Троицка, в этом все ровно. Это важно. Мы почти закончили дорожные работы. В 19 и 20 году будем сосредоточены на Челябинске, Челябинской агломерации. Чтобы не потерять плановые работы на остальных территориях, мы таким образом формируем бюджет, чтобы в других территориях не упустить. Бюджет имеет внушительные цифры. Сейчас мы его согласовываем, уточняем, в том числе, федеральные ресурсы. Уверен, что в 2019 году мы покажем максимальные эффекты, в том числе потому, что сформированы технологические компетенции.

1 сентября планово начался учебный год. Мы планово открыли две новые школы в Челябинске и Магнитогорске, в ближайшее время появится школа в Сосновском районе, а к Новому году — старейшую школу Нязепетровска №1 после глубокой реконструкции. Начали строительство еще 3 школ в Челябинске, одной в Магнитогорске, одной в Чебаркульском районе.

10:04 — Борис Дубровский.



За девять месяцев индекс промпроизводства — 100,5%. Ввод в действие жилых домов — 845 тысяч кв.м. Консолидированный бюджет, поступление — 124 млрд. Областной — 98 млрд. Плюсом 19-20% за 10 месяцев. В основном это налог на прибыль. НДФЛ традиционно тоже плюсует, но налог на прибыль дает серьезные плюсы в периоде, в котором мы находимся. Среднемесячный доход населения — 23 тысячи рублей. Зарплата выросла на 9%. Номинальная — 34 200 рублей. Розничная торговля — плюс 4,5%. Экспорт — 4 млрд 465 млн долларов. Импорт — 1 млрд 887 млн. Это плюсы.

Минусуем производство металлургическое. Это настораживает. 99% по сравнению с прошлым годом. По обороту продукции сельского хозяйства тоже. Но здесь понятное объяснение — погодные условия. Когда я вижу такие цифры по металлургии, которая является нашим драйвером, хочется понять причины процессов. Понятно, что это и введение пошлин заградительных в США и таких же тенденций в Европе относительно нашей металлургической продукции. Но все же мы проживали с вами подобную ситуацию в 15 и 16 году. Тогда, если вы помните, мы видели серьезное снижение индекса промпроизводства.

Наверное, важны тренды. Я попросил посмотреть коллег, что у нас за последние 4 года с индексом промпроизводства. Он вырос на 5,8% с 2014 по 2017 годы. Объем сельхозпродукции вырос до 126 миллиардов, а в этом периоде чуть снижается. Итоги покажет год. Средняя зарплата с 27,4 до 34,8 в 2018 году. Уровень безработицы с 1,47% до 1,1% снизился. Продолжительность жизни выросла с 69,7 до 70,6 лет. Увеличилось финансирование учреждений культуры, и до 75% увеличилось количество зданий культуры, которые имеют нормальное состояние. С 23% до 35% выросла доля регулярно занимающихся спортом людей. Министр говорит, что цифры объективные. Количество завоеванных медалей в этом году 1450. Наверное, министр прав. Мы можем видеть текущие колебания в процессах, мы можем сделать неверные выводы. А тренды говорят, что мы преодолеваем сложности и поступательно движемся вперед.

10:02 — Говорит Борис Дубровский.

Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Я сейчас потренировался в цеху, пытался перекричать производственные шумы. Надеюсь, смогу и здесь говорить громче. Сегодня у нас регулярная встреча. Подведение итогов текущего периода. Местом встречи выбрали производственную площадку ЧТПЗ. Посчитал символичным нашу встречу здесь. Проект ЧТПЗ «Высота 239» известен во всем мире. Мы часто говорим о японских технологиях,так вот японцы здесь были много раз, изучали работу объекта. Мы им гордимся, считаем, что за такими объектами будущее. Важно эту мысль в нашем разговоре сегодня развивать. Я благодарю руководство предприятия за гостеприимство.

10:01 — Губернатор занял свое место. Дмитрий Федечкин приветствует собравшихся.

09:50 — Журналисты уже собрались и ждут Бориса Дубровского. Губернатор находится в цехе.

В цехе «Высота 239» губернатор Борис Дубровский встретится с представителями региональных СМИ. Глава Челябинской области ответит на вопросы журналистов, касающиеся результатов работы за 4 года, текущей деятельности и планов Бориса Дубровского по развитию Южного Урала.

Сайт «Первый областной» ведет подробную текстовую трансляцию пресс-конференции.

Отметим, что Борис Дубровский с сентября 2014 года занимает должность губернатора. До этого почти девять месяцев он был исполняющим обязанности главы региона.