Стали известны регионы, лидирующие по явке на выборах

В Челябинской области проголосовали 26,26% жителей.

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Жители почти всех регионов России сегодня, 13 сентября 2020 года, в единый день голосования посещают избирательные участки. Стали известны данные по явке в разных областях, где выбирают депутатов в региональные парламенты.

«Самая высокая явка на выборах в региональные парламенты наблюдается в Белгородской области, где проголосовали уже 44,99% избирателей, самая низкая — в Коми, где проголосовали 21,13%», — цитируют федеральные СМИ данные ЦИК РФ.

Напомним, что на на 14:00 явка избирателей в Челябинской области составила 26,26%, то есть 682 993 человека.

Ямало-Ненецкий автономный округ показал явку на выборах в Заксобрание — 39,90%, в Калужской области — 26,71%. На выборы депутатов в Рязанскую областную думу явилось — 24,59% избирателей, в Костромскую областную думу — 21,99%. Голосование за депутатов в Заксобрание Новосибирской области собрало уже 21,57% избирателей.