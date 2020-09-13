Избирком динамично отрабатывает сообщения о нарушениях на участках в Челябинской области

Сергей Обертас прокомментировал информацию.

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В Избирком Челябинской области поступило сразу два сообщения о нарушениях на избирательных участках. Местные комиссии провели необходимые проверки, и председатель регионального Избиркома Сергей Обертас прокомментировал ситуацию.

Одно из сообщений о нарушении поступило с участка № 890 в Верхнем Уфалее. Наблюдатели рассказали, что в одной из кабинок был якобы найден образец бюллетеня с уже поставленной галочкой. Однако сообщение оказалось ложным.

«Для создания этой инсценировки был использован трафарет для слабовидящих с вырезанными квадратами. Под трафарет был подложен лист с отметкой, после чего была сделана фотография»,— разъяснил Сергей Обертас.

Другое сообщение о том, что в течение дня вскрывают сейф-пакеты, поступило с участка № 123 из Златоуста. Председатель Избирательной комиссии Челябинской области объяснил, что, по итогам досрочного голосования бюллетени упакованы в сейф-пакеты, и 12 сентября они не вскрывались. А сегодня в середине дня в сейф-пакет переместили бюллетени из переполненного переносного ящика.

Отметим, сообщения о нарушениях поступали в Избирком и в первый, и во второй день голосования. Однако проведённая проверка показала, что они не соответствовали действительности. Таким образом, на данный момент нарушений не выявлено.