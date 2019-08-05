Стали известны причины пожара жилого дома в Долгодеревенском

Ранее Алексей Текслер поручил выделить жилье пострадавшим жильцам.

Сотрудники МЧС по Челябинской области поделились предварительной информацией о причинах пожара жилого дома в поселке Долгодеревенское.

Основная причина - неосторожное обращение с огнем. Согласно одной из версии, хозяйка злополучной квартиры, находясь дома, почувствовала запах дыма, идущий из кухни. Пройдя в комнату, она обнаружила работающую конфорку электроплиты, на которой стояла кастрюля с маслом от фритюра. Женщина открыла крышку, тем самым спровоцировав горение.

После этого хозяйка попыталась затушить все водой, однако от этого огонь полыхнул еще больше, из-за чего искры распространились по всей кухне. К счастью, сама женщина не пострадала. После этого она позвонила в службу пожарной охраны и вместе с детьми покинула квартиру.

От пожара третьего августа пострадали пять квартир. Восемь человек, оставшиеся без жилья, в том числе и двое детей, были вынуждены поселиться в пункте временного размещения в одной из местных школ. В здании учебного учреждения также продолжается сбор необходимых вещей для потерпевших.

Также во время специального заседания администрации района было принято решение о составлении списков жильцов пострадавших квартир, проведении экспертной оценки состояния здания, оценки ущерба. Кроме того, пострадавшим будет организована помощь от паспортного стола и МФЦ по восстановлению утраченных документов.

Напомним, что глава региона пообещал помочь людям, потерявшим квартиры в пожаре. Кроме того, сегодня, 5 августа, в актовом зале администрации Сосновского муниципального района пройдет встреча с жителями дома.