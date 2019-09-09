Пенсионеры, воспитывающие внука-инвалида, остались без крыши над головой

Погорельцы из Копейска нуждаются в любой помощи, которую могут оказать неравнодушные люди.

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Пожар оставил без крыши над головой семью Фаттаховых. Земфера и Талгат пенсионеры, в доме они жили не одни, а вместе с дочерью-инвалидом по слуху и 9-летним внуком, который родился с диагнозом ДЦП. Возгорание на двухэтажный особняк перекинулось с соседского гаража, здание практически полностью сгорело. Внутри почти не осталось мебели, несколько спасенных шкафов были перенесены в чудом уцелевшую комнату.

«Не знаем сейчас, как жить и что делать дальше. Пенсия у нас маленькая и дети инвалиды оба. Дочь не слышит, инвалид с детства, внук тоже: он ни сидеть, ни стоять не может, даже голову держать, только глотать научился. В таких условиях с ним жить, конечно, невозможно. Ничего не осталось, ни потолка, ни крыши. Отключили и свет, и газ. Одна вода осталась. Даже кошка наша здесь больше не живет», — едва сдерживая слезы делится с корреспондентом ОТВ Земфера Фаттахова.

Двухэтажный дом строили восемь лет, специально для внука, чтобы было удобнее жить с ним: выводить на прогулку, обустроить комнату под его потребности. Но детскую доделать так и не успели. Дочь с внуком временно живут у родственников, а пенсионеры ютятся в крохотной бане, не приспособленной для комфортного проживания двоих пожилых людей.

«Здесь вот дедушка спит, часть от дивана уцелела, а я вон там, на лавке. Подушки от дивана вот остались, застилаю себе, и спим так. Когда не спится — в машине сидим», — рассказывает про свой нынешний быт пенсионерка.

Родственники посоветовали супругам обратиться за помощью в администрацию Копейска. В мэрии предложили выделить комнату в общежитии: 16 квадратных метров на четверых, двое из которых — инвалиды. Да и то сроком всего на год.

«Со вчерашнего дня живем вот, как бомжи. В администрации предложили комнату в общежитии, два адреса назвали. Надо, конечно, съездить, посмотреть, что там. Но мы, скорее всего, откажемся, не получится у нас там с больным ребенком жить. Он ни сидеть не может, ни голову держать. Здесь-то еле-еле жил, а там и совсем умрет. Еще и дочь глухая, куда ей к людям», — рассуждает Талгат Фаттахов, супруг Земферы.

В пожаре также сгорели и лекарства, в которых ребенок нуждается ежедневно. Во время тушения промокли все документы. Пожилая чета признается: очень сильно помогли соседи и родственники. Отмыть и разобрать то, что уцелело в пожаре, многие помогают и материально.

«Спасибо людям неравнодушным, особенно тем, кто деньги мне переводит. Каждую СМСку читаю и благодарю. Дай Бог им всем беды не видеть, пусть здоровы будут», — благодарит Земфира.

Супруги признаются, за год, на который им готовы предоставить общежитие, семье никак не справиться с восстановлением дома: годы не те, да и средств таких нет. Сейчас семье Фаттаховых требуются теплые вещи, строительные материалы, свободные руки для разбора завалов и отзывчивые сердца людей. Сайт «Первый областной» обращается ко всем неравнодушным: если вы хотите и можете оказать посильную помощь попавшей в такую страшную беду семье, позвоните по телефону: 89514881201 — Земфера Фаттахова.