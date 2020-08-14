Рейтинг губернатора Челябинской области Алексея Текслера вырос

Изменения зафиксировало независимое агентство.

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Независимое рейтинговое агентство «ПолитБрокер» отмечает рост акций губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Данные за 14 августа 2020 года эксперты опубликовали в своем телеграм-канале.

«Улучшению позиций челябинского губернатора способствовали несколько сложившихся воедино факторов: ударная поездка с „Большой инспекцией“ по территориям области. Также выступление на совещании под председательством вице-премьера Хуснуллина с инициативами, направленными на укрепление бюджета региона (об ускоренной реализации программы переселения из аварийного жилья и о выделении федеральных средств на реализацию в регионе дополнительных планов по дорожному строительству)», — прокомментировал ситуацию политолог Александр Мельников.

По словам политолога, немаловажным стало и решение о расширении возможностей при использовании областного маткапитала. Теперь средства, направленные семьям, можно будет потратить на покупку дачных участков или садовых домов.