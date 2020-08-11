Челябинец пожаловался на отсутствие горячей воды после опрессовок

Жители дома на северо-западе ждут её уже неделю.

Послушать 00:00

На отсутствие горячей воды в доме на северо-западе пожаловался читатель сайта «Первый областной». Мужчина рассказал, что проживает по адресу 250-летия Челябинска, 13. Недавно на участке закончился 4-й этап опрессовки, однако горячей воды в доме так и не появилось.



«Сегодня прошла ровно неделя с того момента. Звонили неоднократно в диспетчерскую службу города, но кроме как „аварийное отключение до устранения неисправностей“ ничего конкретного не говорят»,— рассказал читатель сайта «Первый областной».

Ограничения на подачу воды в дом действительно были, заявили «Первому областному» в пресс-службе компании УСТЭК. Их инициатором стало МУП ЧКТС. При этом работы на участке должны были быть закончены в понедельник, 10 августа.

«До вечера 10 августа до 20:00 была заявка от МУП ЧКТС, это владельцы тепловых сетей, которые подводят теплоноситель к указанному дому. После того, как мы 4-го числа подали горячую воду на тепловые сети, они обнаружили на своих сетях повреждение и сделали нам заявку на устранение. Заявка была действующая до 20:00 10 августа»,— рассказали сайту «Первый областной» представители компании УСТЭК.

В УСТЭК отметили, что повреждение произошло именно на сетях ЧКТС, поэтому компания перекрыла доступ горячей воды до устранения всех неполадок. Отметим, что сайт «Первый областной» попытался связаться с представителями МУП ЧКТС, однако получить оперативный комментарий по ситуации не удалось.

Напомним, что Челябинск начиная со вторника, 11 августа, перешёл на 5-й этап опрессовки. Согласно сайту УСТЭК она затронет Калининский, Советский, Тракторозаводский и Центральный районы города и продлится до 25 августа.