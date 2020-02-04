Медсестру поймали на воровстве продуктов у детей в Миассе

Пациенты утверждают, что медработник забирала еду прямо из холодильника.

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В детском отделении миасской больницы медсестра забирала сладости и другие продукты у маленьких пациентов. Об этом сообщили пациенты и их родители. Один из таких случаев дети сняли на видео. На кадрах можно увидеть, как женщина берет некий пакет и выносит его из палаты.

Мама девочки, у которой несколько раз пропадали принесенные гостинцы, была шокирована таким поведением медперсонала. Также она говорит, что дети жалуются на то, что медработник плохо ставит уколы. Поэтому женщина сразу же поспешила к главврачу с требованием уволить нарушительницу.

«Ребенок находится в больнице у меня, приношу всякие сладости, вкусняшки. Дети неоднократно ее ловили, как она воровала. Как ее смена, каждую ночь, все кончается. Позавчера девочки ее снимали», — рассказала мама девочки Марина Маринина.

Сама юная пациентка рассказала, что медсестра часто странно себя вела. Заходила в палату, трогала вещи, брала что-то из холодильника. Несколько раз она делала это ночью. У девочек пропадали мандарины и сладости. Ситуацию прокомментировало руководство больницы. Выяснилось, что до этого инцидента женщина проработала в больнице два года.

«По поводу доступа в холодильники: это одна из обязанностей медперсонала — контролировать, что лежит, сроки годности и так далее. По этому инциденту с этим работником: мы побеседовали, учитывая большой общественный резонанс, она приняла решение об увольнении, написала заявление и теперь у нас не работает», — прокомментировал заместитель главного врача по медицинской части Сергей Сахаров.

При этом сам факт воровства медики не подтвердили и не опровергли.

Напомним, ранее в соцсети появилось видео, которое сняли пациенты больницы Миасса. Автор утверждает, что на кадрах видно, как медсестра уносит украденные у детей продукты. Однако что на самом деле было в пакете, точно не известно.