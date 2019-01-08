/ В Магнитогорске состоялась панихида по погибшим 31 декабря

Почтил память погибших и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В Магнитогорске, в Кафедральном соборе Вознесения Христова, сегодня, 8 января, прошла панихида по погибшим в результате трагедии 31 декабря. Почтить память и поставить свечи в храме пришли сотни южноуральцев.



На панихиде присутствовал и губернатор Челябинской области Борис Дубровский, а также другие официальные лица, такие как председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников и председатель собрания депутатов Магнитогорска Александр Морозов.

Ранее стало известно о том, что на месте трагедии появится мемориал. Борис Дубровский предложил жителям Магнитогорска высказать свои предложения о нем на общественных слушаниях. К такому выводу губернатор пришел после личного приема жителей города.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске, в доме № 164 на проспекте Карла Маркса погремел взрыв бытового газа. В результате обрушился целый подъезд под аркой. Всего в трагедии, которая потрясла город, погибли 39 человек.