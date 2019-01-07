/ Жильцов дома, где рухнул подъезд, убедили в безопасности здания

Повторное обследование запланировано после сноса блок-секции.

Жильцам дома № 164 не нужно волноваться. Об этом заявил глава Магнитогорска Сергей Бердников. Он уже несколько дней подряд принимает обращения от горожан в штабе, организованном на базе школы № 14. В основном люди приходят с вопросам, можно ли дальше оставаться жить в доме и насколько это безопасно. Сегодня, 7 января, жильцы также пришли на беседу с градоначальником.

В доме № 164 действительно появились трещины, но там установили специальное оборудование, которое следит за их состоянием. За прошедшие дни разрастания трещин не замечено.

После сноса четвертой блок-секции, в которую входят 7 и 8 подъезды, мы еще раз проведем техническое обследование оставшихся секций. Результаты будут доведены до каждого жителя. Мы запустили лифты в подъездах с 1 по 4 и с 9 по 12. Они все исправны и освидетельствованы соответствующим образом. Кроме того, была пущена горячая вода в подъезды с 9 по 12. Планировали выполнить эти мероприятия к 9 января, но люди работали круглые сутки и справились с этой задачей намного раньше. Мы предполагали, что будем уходить от газа, но на собрании жильцов дома большинство решило от газа не отказываться. — прокомментировал Сергей Бердников.

Отметим, что с 8 января оперативный штаб будет работать в администрации Магнитогорска (проспект Ленина, 72). Обратиться туда можно с 08:30 до 17:30.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд жилого дома. Предположительно, это произошло из-за взрыва бытового газа. Несколько дней на месте трагедии работали спасатели, сотрудники МЧС, «скорой», правоохранители. Погибли 39 человек.