Южноуральские «нелегалы» пополнят казну на полтора миллиона

Нарушители правил миграции задержаны в ходе специальной операции.

В Челябинской области проведена спецоперация «Нелегал-2019». Во время проверки стражи порядка выявляли нарушения закона о миграции, итогом рейда стали 110 уголовных дел в сфере миграции, незаконного оборота наркотических средств и оружия. Кроме того, задержаны восемь человек, которые находятся в федеральном розыске. И это далеко не все, что удалось выявить стражам порядка.

«По результатам мероприятий пресечено 933 административных правонарушения за нарушения режима пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами в Российской Федерации», – поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Теперь нарушители миграционного законодательства заплатят штрафы на общую сумму около полутора миллионов рублей. Также некоторых «нелегалов» депортируют, а кому-то и вовсе запретят въезд на территорию РФ.