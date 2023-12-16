Владимир Путин: «Голосование на выборах президента должно пройти прозрачно и легитимно»

Нового главу государства выберут в марте 2024 года

Выборы президента России, которые состоятся в марте 2024 года, должны пройти в соответствии с законами РФ и на конкурентной основе. Об этом глава государства Владимир Путин сказал накануне, 15 декабря, на встрече с лидерами фракций Госдумы, передает пресс-служба Кремля.

«Впереди — избирательная кампания. Я считаю необходимым обозначить несколько принципиальных позиций. Во-первых, все должно происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами Российской Федерации. Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться, и пресекаться жестко в соответствии с законами России»,— сказал президент.

Он подчеркнул, что единственный источник власти в России — это люди, и его право выбирать свое будущее будет защищено.

Президент также подчеркнул, что и избирательная кампания, и само голосование должны пройти в соответствии с конституционными и демократическими выборами, а значит прозрачно, легитимно и честно.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на новый срок. Его решение поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.